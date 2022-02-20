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В ГД оценили инициативу Лондона по разоблачению российской "дезинформации"
В ГД оценили инициативу Лондона по разоблачению российской "дезинформации" - РИА Новости, 20.02.2022
В ГД оценили инициативу Лондона по разоблачению российской "дезинформации"
Инициатива Британии создать центр разоблачения российской "дезинформации" вызывает смех, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T16:24
2022-02-20T16:24
в мире
лиз трасс
россия
великобритания
адальби шхагошев
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Инициатива Британии создать центр разоблачения российской "дезинформации" вызывает смех, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила о создании правительственного информационного центра, направленного на борьбу с "дезинформацией" со стороны России на фоне ситуации вокруг Украины.Депутат отметил, что если говорить про последние фейки со стороны коллективного Запада о вторжении на Украину, то "счет будет 10-0 в их пользу".
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в мире, лиз трасс, россия, великобритания, адальби шхагошев
16:24 20.02.2022
 
В ГД оценили инициативу Лондона по разоблачению российской "дезинформации"

Депутат ГД Шхагошев назвал британскую идею разоблачать российскую "дезинформацию" смешной

© Фото пресс-службы депутатаДепутат Госдумы Адальби Шхагошев
Депутат Госдумы Адальби Шхагошев
© Фото пресс-службы депутата
Депутат Госдумы Адальби Шхагошев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Инициатива Британии создать центр разоблачения российской "дезинформации" вызывает смех, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила о создании правительственного информационного центра, направленного на борьбу с "дезинформацией" со стороны России на фоне ситуации вокруг Украины.
"Кроме смеха эта инициатива ничего не вызывает. С таким успехом мы готовы параллельную структуру создать, чтобы у нас с этой организацией было общение в режиме онлайн - будем мериться, кто больше дезинформации пускает и какого характера", - заявил политик.
Депутат отметил, что если говорить про последние фейки со стороны коллективного Запада о вторжении на Украину, то "счет будет 10-0 в их пользу".
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 17:39
"Фейки обсудили": в Сети высмеяли фото Зеленского и Джонсона
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
В миреЛиз ТрассРоссияВеликобританияАдальби Шхагошев
 
 
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