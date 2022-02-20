https://ria.ru/20220220/dezinformatsiya-1773926533.html

В ГД оценили инициативу Лондона по разоблачению российской "дезинформации"

В ГД оценили инициативу Лондона по разоблачению российской "дезинформации" - РИА Новости, 20.02.2022

В ГД оценили инициативу Лондона по разоблачению российской "дезинформации"

Инициатива Британии создать центр разоблачения российской "дезинформации" вызывает смех, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T16:24

2022-02-20T16:24

2022-02-20T16:24

в мире

лиз трасс

россия

великобритания

адальби шхагошев

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Инициатива Британии создать центр разоблачения российской "дезинформации" вызывает смех, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила о создании правительственного информационного центра, направленного на борьбу с "дезинформацией" со стороны России на фоне ситуации вокруг Украины.Депутат отметил, что если говорить про последние фейки со стороны коллективного Запада о вторжении на Украину, то "счет будет 10-0 в их пользу".

https://ria.ru/20220219/zelenskiy-1773802556.html

россия

великобритания

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лиз трасс, россия, великобритания, адальби шхагошев