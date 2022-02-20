https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773956279.html
В Курской области ввели режим ЧС
В Курской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 20.02.2022
В Курской области ввели режим ЧС
В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с прибытием вынужденных переселенцев из Донбасса, сообщили в МЧС. РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T21:02
2022-02-20T21:02
2022-02-20T23:21
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донбасс
курская область
ситуация в днр и лнр
россия
воронежская область
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с прибытием вынужденных переселенцев из Донбасса, сообщили в МЧС. "В настоящее время из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов Российской Федерации — Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера", — уточнили в ведомстве.За сутки из Ростовской в Воронежскую область на поездах приехали около двух тысяч человек. Еще 3,4 тысячи в ближайшие часы ожидают в Курской, Воронежской, Волгоградской и Нижегородской областях. В понедельник планируется отправка еще 15 поездов.Всего за двое суток российскую границу пересекли более 53 тысяч беженцев. Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220220/donbass-1773920324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эвакуация жителей днр и лнр в россию, донбасс, курская область, ситуация в днр и лнр, россия, воронежская область
21:02 20.02.2022 (обновлено: 23:21 20.02.2022)
В Курской области ввели режим ЧС
В Курской области ввели режим ЧС в связи с прибытием беженцев из Донбасса