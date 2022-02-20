https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773956279.html

В Курской области ввели режим ЧС

В Курской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 20.02.2022

В Курской области ввели режим ЧС

В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с прибытием вынужденных переселенцев из Донбасса, сообщили в МЧС. РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T21:02

2022-02-20T21:02

2022-02-20T23:21

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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воронежская область

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с прибытием вынужденных переселенцев из Донбасса, сообщили в МЧС. "В настоящее время из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов Российской Федерации — Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера", — уточнили в ведомстве.За сутки из Ростовской в Воронежскую область на поездах приехали около двух тысяч человек. Еще 3,4 тысячи в ближайшие часы ожидают в Курской, Воронежской, Волгоградской и Нижегородской областях. В понедельник планируется отправка еще 15 поездов.Всего за двое суток российскую границу пересекли более 53 тысяч беженцев. Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220220/donbass-1773920324.html

донбасс

курская область

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воронежская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

эвакуация жителей днр и лнр в россию, донбасс, курская область, ситуация в днр и лнр, россия, воронежская область