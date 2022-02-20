https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773933572.html

Беженцы из Донецка рассказали, почему решили эвакуироваться

Беженцы из Донецка рассказали, почему решили эвакуироваться - РИА Новости, 20.02.2022

Беженцы из Донецка рассказали, почему решили эвакуироваться

Семья беженцев из Донецка рассказала РИА Новости, что решила эвакуироваться в Ростовскую область, когда в городе начались "массовые обстрелы". РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T17:14

2022-02-20T17:14

2022-02-20T17:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

таганрог

луганская народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773726922_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_f9b3fb416aad3b1c648d1fa3d52743c3.jpg

АВИЛО-УСПЕНКА (Ростовская область), 20 фев - РИА Новости, Дарья Ураева. Семья беженцев из Донецка рассказала РИА Новости, что решила эвакуироваться в Ростовскую область, когда в городе начались "массовые обстрелы".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Татьяна Андреевна вместе с мужем, дочкой и внучкой эвакуировались в Ростовскую область через КПП "Успенка". Едут они на личном автомобиле, забитом вещами, в один из пунктов временного размещения под Таганрогом."Мы 14 часов уже едем. Очень долго стояли на границе. Там очередь - вереница целая, километров на семь, если не больше ", - рассказала она.Женщина пояснила, что у всей семьи есть российские паспорта, а эвакуироваться они решили, потому что боятся начала войны."Мы живем в Донецке возле железнодорожного вокзала. Несколько дней подряд мы прислушивались, обстрелы массовые пошли. А вчера, когда выступил Пушилин, сразу решили в ночь уезжать. Что нам, погибать что ли?", - отметила она.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773864663.html

донецкая народная республика

таганрог

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, таганрог, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию