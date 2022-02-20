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В Воронеж прибыл второй поезд с беженцами из ДНР и ЛНР

В Воронеж прибыл второй поезд с беженцами из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.02.2022

В Воронеж прибыл второй поезд с беженцами из ДНР и ЛНР

Второй поезд с беженцами прибыл в Воронеж из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, ожидается третий поезд, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T16:58

2022-02-20T16:58

2022-02-20T17:36

обострение ситуации в днр и лнр

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

воронеж

донбасс

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Второй поезд с беженцами прибыл в Воронеж из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, ожидается третий поезд, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.Утром в воскресенье в регион прибыл поезд с беженцами. Приехали 910 человек, из них 358 детей. Сообщалось, что в воскресенье в регионе ожидают второй поезд примерно с таким же количеством пассажиров. В регионе развернуты 42 пункта временного размещения на 4,5 тысячи человек."Второй поезд прибыл. Ожидаем третьего, пока нет данных о времени прибытия", - сказал собеседник агентства.По официальным данным ГУ МЧС по региону, второй состав привез 976 человек - женщин, детей, мужчин пожилого возраста, в том числе 113 воспитанников детских домов и интернатов. Прибывших отправляют на автобусах в 14 пунктов временного размещения на территории муниципальных районов области.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

воронеж

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, воронеж, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию