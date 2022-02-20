https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773925748.html

Беженки из ДНР рассказали, как их разместили в России, и поделились планами

Беженки из ДНР рассказали, как их разместили в России, и поделились планами - РИА Новости, 20.02.2022

Беженки из ДНР рассказали, как их разместили в России, и поделились планами

Более 50 беженцев из самопровозглашенной ДНР разместили в спортивном комплексе в поселке Каменоломни Ростовской области, жительницы Донбасса рассказали РИА... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T16:18

2022-02-20T16:18

2022-02-20T16:18

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

общество

ростовская область

россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

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ПОСЕЛОК КАМЕНОЛОМНИ (Ростовская область), 20 фев - РИА Новости. Более 50 беженцев из самопровозглашенной ДНР разместили в спортивном комплексе в поселке Каменоломни Ростовской области, жительницы Донбасса рассказали РИА Новости, что встретили их хорошо и обеспечили всем необходимым.Как сообщила РИА глава Октябрьского района Ростовской области Людмила Опчиева, в районе организовано четыре пункта временного размещения беженцев из Донбасса, в данный момент в них находятся около 200 человек.Один из самых крупных - в поселке Каменоломни, здесь людей поселили в спортивном комплексе "Нива". Территорию вокруг патрулируют казаки на лошадях, обеспечивая общественный порядок.В большом спортивном зале разместили кровати в три ряда. Беженцам выдали постельное белье, полотенца, предметы личной гигиены, обеспечили питанием. Часть взрослых увезли в банк, чтобы открыть счета для получения помощи, поэтому в комплексе в основном дети. Но они не болтаются без дела: местные волонтеры взяли на себя роль аниматоров и занимаются с ребятами. В спортзале тепло и чисто.Анжелика Прилипко приехала из города Снежный, это в ДНР, с двумя детьми, мамой и сестрой."Добирались десять часов сюда, тяжеловато с малышом. Хорошо встретили, все есть. Спасибо", - говоритона. По ее словам, она планирует остаться в Ростовской области и после того, как в ДНР все успокоится. Говорит, что всегда хотела переехать жить в Россию."Не хочу возвращаться. Думаю, все закончится - и муж сможет приехать. Планирую найти работу, жилье. Там у нас нет ни дома, ни квартиры", - добавила женщина.Ее землячка по имени Наталья, наоборот, рассчитывает вернуться в свой Снежный. Она также эвакуировалась из города с двумя детьми. По ее словам, после пережитой бомбежки в 2014 году ее семья теперь не стала ждать, когда снова начнут снаряды разрываться возле дома."Что жду от России? Тяжёлый вопрос. Ждём помощи, наверное, чтобы разрешилась ситуация, многие хотят вернуться. И я хочу тоже вернуться - там остались мать с отцом, сестра с четырьмя детьми", - сказала Наталья.С беженцами в пункте размещения работают и психологи."Я и моя коллега оказываем помощь детям при тяжёлых эмоциональных состояниях. Но пока я не вижу тяжёлых эмоциональных состояний, дети справляются адекватно с ситуацией. Выраженной тревоги пока не наблюдаю", - сообщила РИА Новости психолог Елена Каменцева.Четырнадцатилетняя Алина, которая приехала в Россию из Горловки с мамой и братом, тоже помнит бомбежки 2014 года, тогда семье удалось перебраться в Крым, где они прожили около года, а затем вернулись на родину."В этот раз тоже слышали выстрелы. Родители переживают, поэтому и решили эвакуироваться. Меня устраивает спортзал. Когда ехали, нам говорили, что мы будем в палатках, а это даже лучше", - сказала Алина.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773901798.html

https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773734965.html

https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773803222.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, ростовская область, россия, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика