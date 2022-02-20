Беженки из ДНР рассказали, как их разместили в России, и поделились планами

ПОСЕЛОК КАМЕНОЛОМНИ (Ростовская область), 20 фев - РИА Новости. Более 50 беженцев из самопровозглашенной ДНР разместили в спортивном комплексе в поселке Каменоломни Ростовской области, жительницы Донбасса рассказали РИА Новости, что встретили их хорошо и обеспечили всем необходимым.Как сообщила РИА глава Октябрьского района Ростовской области Людмила Опчиева, в районе организовано четыре пункта временного размещения беженцев из Донбасса, в данный момент в них находятся около 200 человек.Один из самых крупных - в поселке Каменоломни, здесь людей поселили в спортивном комплексе "Нива". Территорию вокруг патрулируют казаки на лошадях, обеспечивая общественный порядок.В большом спортивном зале разместили кровати в три ряда. Беженцам выдали постельное белье, полотенца, предметы личной гигиены, обеспечили питанием. Часть взрослых увезли в банк, чтобы открыть счета для получения помощи, поэтому в комплексе в основном дети. Но они не болтаются без дела: местные волонтеры взяли на себя роль аниматоров и занимаются с ребятами. В спортзале тепло и чисто.Анжелика Прилипко приехала из города Снежный, это в ДНР, с двумя детьми, мамой и сестрой."Добирались десять часов сюда, тяжеловато с малышом. Хорошо встретили, все есть. Спасибо", - говоритона. По ее словам, она планирует остаться в Ростовской области и после того, как в ДНР все успокоится. Говорит, что всегда хотела переехать жить в Россию."Не хочу возвращаться. Думаю, все закончится - и муж сможет приехать. Планирую найти работу, жилье. Там у нас нет ни дома, ни квартиры", - добавила женщина.Ее землячка по имени Наталья, наоборот, рассчитывает вернуться в свой Снежный. Она также эвакуировалась из города с двумя детьми. По ее словам, после пережитой бомбежки в 2014 году ее семья теперь не стала ждать, когда снова начнут снаряды разрываться возле дома."Что жду от России? Тяжёлый вопрос. Ждём помощи, наверное, чтобы разрешилась ситуация, многие хотят вернуться. И я хочу тоже вернуться - там остались мать с отцом, сестра с четырьмя детьми", - сказала Наталья.С беженцами в пункте размещения работают и психологи."Я и моя коллега оказываем помощь детям при тяжёлых эмоциональных состояниях. Но пока я не вижу тяжёлых эмоциональных состояний, дети справляются адекватно с ситуацией. Выраженной тревоги пока не наблюдаю", - сообщила РИА Новости психолог Елена Каменцева.Четырнадцатилетняя Алина, которая приехала в Россию из Горловки с мамой и братом, тоже помнит бомбежки 2014 года, тогда семье удалось перебраться в Крым, где они прожили около года, а затем вернулись на родину."В этот раз тоже слышали выстрелы. Родители переживают, поэтому и решили эвакуироваться. Меня устраивает спортзал. Когда ехали, нам говорили, что мы будем в палатках, а это даже лучше", - сказала Алина.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Сотрудники МЧС ДНР оказывают помощь гражданам у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области. Архивное фото
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ПОСЕЛОК КАМЕНОЛОМНИ (Ростовская область), 20 фев - РИА Новости. Более 50 беженцев из самопровозглашенной ДНР разместили в спортивном комплексе в поселке Каменоломни Ростовской области, жительницы Донбасса рассказали РИА Новости, что встретили их хорошо и обеспечили всем необходимым.
Как сообщила РИА глава Октябрьского района Ростовской области Людмила Опчиева, в районе организовано четыре пункта временного размещения беженцев из Донбасса, в данный момент в них находятся около 200 человек.
Один из самых крупных - в поселке Каменоломни, здесь людей поселили в спортивном комплексе "Нива". Территорию вокруг патрулируют казаки на лошадях, обеспечивая общественный порядок.
В большом спортивном зале разместили кровати в три ряда. Беженцам выдали постельное белье, полотенца, предметы личной гигиены, обеспечили питанием. Часть взрослых увезли в банк, чтобы открыть счета для получения помощи, поэтому в комплексе в основном дети. Но они не болтаются без дела: местные волонтеры взяли на себя роль аниматоров и занимаются с ребятами. В спортзале тепло и чисто.
Анжелика Прилипко приехала из города Снежный, это в ДНР, с двумя детьми, мамой и сестрой.
"Добирались десять часов сюда, тяжеловато с малышом. Хорошо встретили, все есть. Спасибо", - говоритона. По ее словам, она планирует остаться в Ростовской области и после того, как в ДНР все успокоится. Говорит, что всегда хотела переехать жить в Россию.
"Не хочу возвращаться. Думаю, все закончится - и муж сможет приехать. Планирую найти работу, жилье. Там у нас нет ни дома, ни квартиры", - добавила женщина.
Ее землячка по имени Наталья, наоборот, рассчитывает вернуться в свой Снежный. Она также эвакуировалась из города с двумя детьми. По ее словам, после пережитой бомбежки в 2014 году ее семья теперь не стала ждать, когда снова начнут снаряды разрываться возле дома.
"Что жду от России? Тяжёлый вопрос. Ждём помощи, наверное, чтобы разрешилась ситуация, многие хотят вернуться. И я хочу тоже вернуться - там остались мать с отцом, сестра с четырьмя детьми", - сказала Наталья.
С беженцами в пункте размещения работают и психологи.
"Я и моя коллега оказываем помощь детям при тяжёлых эмоциональных состояниях. Но пока я не вижу тяжёлых эмоциональных состояний, дети справляются адекватно с ситуацией. Выраженной тревоги пока не наблюдаю", - сообщила РИА Новости психолог Елена Каменцева.
Четырнадцатилетняя Алина, которая приехала в Россию из Горловки с мамой и братом, тоже помнит бомбежки 2014 года, тогда семье удалось перебраться в Крым, где они прожили около года, а затем вернулись на родину.
"В этот раз тоже слышали выстрелы. Родители переживают, поэтому и решили эвакуироваться. Меня устраивает спортзал. Когда ехали, нам говорили, что мы будем в палатках, а это даже лучше", - сказала Алина.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин.
В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
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В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
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"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
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В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
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