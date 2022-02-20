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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773925748.html
Беженки из ДНР рассказали, как их разместили в России, и поделились планами
Беженки из ДНР рассказали, как их разместили в России, и поделились планами - РИА Новости, 20.02.2022
Беженки из ДНР рассказали, как их разместили в России, и поделились планами
Более 50 беженцев из самопровозглашенной ДНР разместили в спортивном комплексе в поселке Каменоломни Ростовской области, жительницы Донбасса рассказали РИА... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T16:18
2022-02-20T16:18
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
общество
ростовская область
россия
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ПОСЕЛОК КАМЕНОЛОМНИ (Ростовская область), 20 фев - РИА Новости. Более 50 беженцев из самопровозглашенной ДНР разместили в спортивном комплексе в поселке Каменоломни Ростовской области, жительницы Донбасса рассказали РИА Новости, что встретили их хорошо и обеспечили всем необходимым.Как сообщила РИА глава Октябрьского района Ростовской области Людмила Опчиева, в районе организовано четыре пункта временного размещения беженцев из Донбасса, в данный момент в них находятся около 200 человек.Один из самых крупных - в поселке Каменоломни, здесь людей поселили в спортивном комплексе "Нива". Территорию вокруг патрулируют казаки на лошадях, обеспечивая общественный порядок.В большом спортивном зале разместили кровати в три ряда. Беженцам выдали постельное белье, полотенца, предметы личной гигиены, обеспечили питанием. Часть взрослых увезли в банк, чтобы открыть счета для получения помощи, поэтому в комплексе в основном дети. Но они не болтаются без дела: местные волонтеры взяли на себя роль аниматоров и занимаются с ребятами. В спортзале тепло и чисто.Анжелика Прилипко приехала из города Снежный, это в ДНР, с двумя детьми, мамой и сестрой."Добирались десять часов сюда, тяжеловато с малышом. Хорошо встретили, все есть. Спасибо", - говоритона. По ее словам, она планирует остаться в Ростовской области и после того, как в ДНР все успокоится. Говорит, что всегда хотела переехать жить в Россию."Не хочу возвращаться. Думаю, все закончится - и муж сможет приехать. Планирую найти работу, жилье. Там у нас нет ни дома, ни квартиры", - добавила женщина.Ее землячка по имени Наталья, наоборот, рассчитывает вернуться в свой Снежный. Она также эвакуировалась из города с двумя детьми. По ее словам, после пережитой бомбежки в 2014 году ее семья теперь не стала ждать, когда снова начнут снаряды разрываться возле дома."Что жду от России? Тяжёлый вопрос. Ждём помощи, наверное, чтобы разрешилась ситуация, многие хотят вернуться. И я хочу тоже вернуться - там остались мать с отцом, сестра с четырьмя детьми", - сказала Наталья.С беженцами в пункте размещения работают и психологи."Я и моя коллега оказываем помощь детям при тяжёлых эмоциональных состояниях. Но пока я не вижу тяжёлых эмоциональных состояний, дети справляются адекватно с ситуацией. Выраженной тревоги пока не наблюдаю", - сообщила РИА Новости психолог Елена Каменцева.Четырнадцатилетняя Алина, которая приехала в Россию из Горловки с мамой и братом, тоже помнит бомбежки 2014 года, тогда семье удалось перебраться в Крым, где они прожили около года, а затем вернулись на родину."В этот раз тоже слышали выстрелы. Родители переживают, поэтому и решили эвакуироваться. Меня устраивает спортзал. Когда ехали, нам говорили, что мы будем в палатках, а это даже лучше", - сказала Алина.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773901798.html
https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773734965.html
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, ростовская область, россия, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика
16:18 20.02.2022
 
Беженки из ДНР рассказали, как их разместили в России, и поделились планами

Беженки из ДНР рассказали о размещении в поселке под Ростовом-на-Дону и поделились планами

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР оказывают помощь гражданам у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
Сотрудники МЧС ДНР оказывают помощь гражданам у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники МЧС ДНР оказывают помощь гражданам у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области. Архивное фото
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ПОСЕЛОК КАМЕНОЛОМНИ (Ростовская область), 20 фев - РИА Новости. Более 50 беженцев из самопровозглашенной ДНР разместили в спортивном комплексе в поселке Каменоломни Ростовской области, жительницы Донбасса рассказали РИА Новости, что встретили их хорошо и обеспечили всем необходимым.
Как сообщила РИА глава Октябрьского района Ростовской области Людмила Опчиева, в районе организовано четыре пункта временного размещения беженцев из Донбасса, в данный момент в них находятся около 200 человек.
Жители Донецкой и Луганской народных республик в пункте временного размещения в пансионате Звезда в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
13:29
Беженцы из Донбасса рассказали об условиях размещения в лагере "Звезда"
Один из самых крупных - в поселке Каменоломни, здесь людей поселили в спортивном комплексе "Нива". Территорию вокруг патрулируют казаки на лошадях, обеспечивая общественный порядок.
В большом спортивном зале разместили кровати в три ряда. Беженцам выдали постельное белье, полотенца, предметы личной гигиены, обеспечили питанием. Часть взрослых увезли в банк, чтобы открыть счета для получения помощи, поэтому в комплексе в основном дети. Но они не болтаются без дела: местные волонтеры взяли на себя роль аниматоров и занимаются с ребятами. В спортзале тепло и чисто.
Анжелика Прилипко приехала из города Снежный, это в ДНР, с двумя детьми, мамой и сестрой.
"Добирались десять часов сюда, тяжеловато с малышом. Хорошо встретили, все есть. Спасибо", - говоритона. По ее словам, она планирует остаться в Ростовской области и после того, как в ДНР все успокоится. Говорит, что всегда хотела переехать жить в Россию.
"Не хочу возвращаться. Думаю, все закончится - и муж сможет приехать. Планирую найти работу, жилье. Там у нас нет ни дома, ни квартиры", - добавила женщина.
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 10:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженцы из ДНР рассказали, почему уехали в Россию
Ее землячка по имени Наталья, наоборот, рассчитывает вернуться в свой Снежный. Она также эвакуировалась из города с двумя детьми. По ее словам, после пережитой бомбежки в 2014 году ее семья теперь не стала ждать, когда снова начнут снаряды разрываться возле дома.
"Что жду от России? Тяжёлый вопрос. Ждём помощи, наверное, чтобы разрешилась ситуация, многие хотят вернуться. И я хочу тоже вернуться - там остались мать с отцом, сестра с четырьмя детьми", - сказала Наталья.
С беженцами в пункте размещения работают и психологи.
"Я и моя коллега оказываем помощь детям при тяжёлых эмоциональных состояниях. Но пока я не вижу тяжёлых эмоциональных состояний, дети справляются адекватно с ситуацией. Выраженной тревоги пока не наблюдаю", - сообщила РИА Новости психолог Елена Каменцева.
Четырнадцатилетняя Алина, которая приехала в Россию из Горловки с мамой и братом, тоже помнит бомбежки 2014 года, тогда семье удалось перебраться в Крым, где они прожили около года, а затем вернулись на родину.
Военнослужащий ДНР у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 17:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженка рассказала, как украинские силовики бомбят Горловку
"В этот раз тоже слышали выстрелы. Родители переживают, поэтому и решили эвакуироваться. Меня устраивает спортзал. Когда ехали, нам говорили, что мы будем в палатках, а это даже лучше", - сказала Алина.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Стрельба, взрывы и эвакуация беженцев. Что происходит в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

На этой неделе обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась. ДНР и ЛНР сообщают об участившихся обстрелах со стороны ВСУ.

На фото: поврежденная в результате взрыва автомашина в центре Донецка.

Поврежденная в результате взрыва автомашина в центре Донецка
1 из 12

На этой неделе обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась. ДНР и ЛНР сообщают об участившихся обстрелах со стороны ВСУ.

На фото: поврежденная в результате взрыва автомашина в центре Донецка.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

Из-за угрозы вторжения со стороны Киева ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики
2 из 12

Из-за угрозы вторжения со стороны Киева ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олеся Потапова / Перейти в фотобанк

В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.

Пожар на месте второго взрыва в Каменнобродском районе Луганска
3 из 12

В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.

© РИА Новости / Олеся Потапова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Батурин

На фото: массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики.

Эвакуация беженцев с территории ДНР
4 из 12

На фото: массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики.

© РИА Новости / Сергей Батурин
© РИА Новости / Сергей Батурин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать военным приказ перейти к наступлению и реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.

Жители Донецка заходят на участок оповещения в Администрации Киевского района во время массовой эвакуации на территорию России в Ростовскую область
5 из 12

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать военным приказ перейти к наступлению и реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Сергей Батурин
© РИА Новости / Сергей Батурин

Более 13,5 тысячи человек уже эвакуировали из самопровозглашенной Луганской народной республики.

Эвакуация беженцев с территории ДНР
6 из 12

Более 13,5 тысячи человек уже эвакуировали из самопровозглашенной Луганской народной республики.

© РИА Новости / Сергей Батурин
© REUTERS / Alexander Ermochenko

Главы ДНР и ЛНР объявили о всеобщей мобилизации.

Военнослужащие Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке
7 из 12

Главы ДНР и ЛНР объявили о всеобщей мобилизации.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
© РИА Новости / Сергей Батурин

"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.

Эвакуация беженцев с территории ДНР
8 из 12

"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
© REUTERS / Alexander Ermochenko

В Ростовской области подготовили 143 пункта временного размещения.

Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
9 из 12

В Ростовской области подготовили 143 пункта временного размещения.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
© РИА Новости / Илья Питалев

На фото: сотрудник правоохранительных органов ДНР общается с водителем у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области.

Сотрудник правоохранительных органов ДНР общается с водителем у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области
10 из 12

На фото: сотрудник правоохранительных органов ДНР общается с водителем у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По данным разведки ДНР, цель Киева — выдавить русскоязычное население в Россию и получить контроль над всей территорией Донбасса.

Военнослужащий ДНР у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области
11 из 12

По данным разведки ДНР, цель Киева — выдавить русскоязычное население в Россию и получить контроль над всей территорией Донбасса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев

В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.

Сотрудники МЧС ДНР оказывают помощь гражданам у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области
12 из 12

В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.

© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 12

На этой неделе обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась. ДНР и ЛНР сообщают об участившихся обстрелах со стороны ВСУ.

На фото: поврежденная в результате взрыва автомашина в центре Донецка.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
2 из 12

Из-за угрозы вторжения со стороны Киева ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
3 из 12

В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.

© РИА Новости / Олеся Потапова
Перейти в фотобанк
4 из 12

На фото: массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики.

© РИА Новости / Сергей Батурин
5 из 12

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать военным приказ перейти к наступлению и реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Сергей Батурин
6 из 12

Более 13,5 тысячи человек уже эвакуировали из самопровозглашенной Луганской народной республики.

© РИА Новости / Сергей Батурин
7 из 12

Главы ДНР и ЛНР объявили о всеобщей мобилизации.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
8 из 12

"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
9 из 12

В Ростовской области подготовили 143 пункта временного размещения.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
10 из 12

На фото: сотрудник правоохранительных органов ДНР общается с водителем у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области.

© РИА Новости / Илья Питалев
11 из 12

По данным разведки ДНР, цель Киева — выдавить русскоязычное население в Россию и получить контроль над всей территорией Донбасса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 12

В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.

© РИА Новости / Илья Питалев
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюОбществоРостовская областьРоссияДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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