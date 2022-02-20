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Самарская область примет около тысячи эвакуированных из ДНР и ЛНР

Самарская область примет около тысячи эвакуированных из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.02.2022

Самарская область примет около тысячи эвакуированных из ДНР и ЛНР

Самарская область готова принять около одной тысячи эвакуированных жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, будут организованы три пункта для их... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T16:08

2022-02-20T16:08

2022-02-20T17:04

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

общество

самарская область

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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САМАРА, 20 фев — РИА Новости. Самарская область готова принять около одной тысячи эвакуированных жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, будут организованы три пункта для их размещения, сообщает реготделение "Единой России".Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что будут рассмотрены все возможности для оказания помощи прибывшим в регион беженцам."В регионе сформирован и действует межведомственный штаб по подготовке к приему на территории Самарской области порядка одной тысячи переселенцев. Намечены три пункта размещения эвакуированных в разных муниципалитетах губернии, предусматриваются все меры поддержки и помощи людям", — говорится в сообщении.Кроме того, по предварительным данным реготделения, 21 февраля из Самарской области в Ростовскую будет направлена колонна с гуманитарной помощью для вынужденных переселенцев.Ранее сообщалось, что четвертый железнодорожный состав с беженцами из самопровозглашенных ЛНР и ДНР формируется к отправке из Ростовской области. В воскресенье на вокзал в Таганроге начали прибывать автобусы с беженцами из Донбасса, которые потом направятся на поезде в регионы России, готовые их принять.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донбасс, общество, самарская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию, лнр, днр