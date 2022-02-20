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В Ростовской области разместили почти семь тысяч беженцев из ЛНР и ДНР

В Ростовской области разместили почти семь тысяч беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 20.02.2022

В Ростовской области разместили почти семь тысяч беженцев из ЛНР и ДНР

Почти семь тысяч беженцев из самопровозглашенных ЛНР и ДНР находятся в пунктах временного размещения (ПВР) Ростовской области, сообщил заместитель министра... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T15:21

2022-02-20T15:21

2022-02-20T15:46

обострение ситуации в днр и лнр

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

эвакуация жителей днр и лнр в россию

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев — РИА Новости. Почти семь тысяч беженцев из самопровозглашенных ЛНР и ДНР находятся в пунктах временного размещения (ПВР) Ростовской области, сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин."На территории региона в пунктах временного размещения находятся 6891 человек, в том числе 2862 ребенка", — сказал Тюрин журналистам.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область