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В Воронеже рассказали о размещении беженцев из ЛНР и ДНР

В Воронеже рассказали о размещении беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 20.02.2022

В Воронеже рассказали о размещении беженцев из ЛНР и ДНР

Власти начали расселение беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в пунктах временного размещения в Воронежской области, часть... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T14:22

2022-02-20T14:22

2022-02-20T16:30

обострение ситуации в днр и лнр

общество

эвакуация жителей днр и лнр в россию

луганская народная республика

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Власти начали расселение беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в пунктах временного размещения в Воронежской области, часть людей поселили в детском лагере "Голубой экран" в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.Утром в воскресенье в регион прибыл поезд с беженцами. Приехали 910 человек, из них 358 детей. По заявлению Верховцева, в воскресенье в регионе ожидают второй поезд примерно с таким же количеством пассажиров. В регионе развернуты 42 пункта временного размещения на 4,5 тысячи человек."Граждане, вынужденно покинувшие ЛНР и ДНР, прибыли в "Голубой экран", людей распределяют, ведут расселение в корпуса и кормят горячим завтраком", — рассказал собеседник, отметив, что в лагере разместят 140 человек.По словам замглавы Воронежа по социальной политике Надежды Савицкой, для приема беженцев власти в течение суток расконсервировали детские лагеря, привезли необходимое количество кроватей, постельных принадлежностей, вызвали персонал, организовали питание."В ближайшее время обеспечим стиральными машинами, утюгами и другим. Мы в обязательном порядке побеседуем с каждой семьей и поймем потребности. Будем работать индивидуально, мы обязаны создать комфортные условия, сделать все, чтобы помочь людям, попавшим в такую трудную ситуацию, пережить ее, адаптироваться", — цитирует Савицкую городская администрация. Замглавы отметила, что по решению властей в каждом пункте временного размещения будут круглосуточно находиться два волонтера для решения возникающих у беженцев вопросов.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прибытие беженцев Донбасса в Воронежскую область Беженцы Донбасса прибывают в Воронежскую область 2022-02-20T14:22 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию, луганская народная республика, донецкая народная республика, воронежская область, воронеж