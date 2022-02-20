В Воронеже рассказали о размещении беженцев из ЛНР и ДНР

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Власти начали расселение беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в пунктах временного размещения в Воронежской области, часть людей поселили в детском лагере "Голубой экран" в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.Утром в воскресенье в регион прибыл поезд с беженцами. Приехали 910 человек, из них 358 детей. По заявлению Верховцева, в воскресенье в регионе ожидают второй поезд примерно с таким же количеством пассажиров. В регионе развернуты 42 пункта временного размещения на 4,5 тысячи человек."Граждане, вынужденно покинувшие ЛНР и ДНР, прибыли в "Голубой экран", людей распределяют, ведут расселение в корпуса и кормят горячим завтраком", — рассказал собеседник, отметив, что в лагере разместят 140 человек.По словам замглавы Воронежа по социальной политике Надежды Савицкой, для приема беженцев власти в течение суток расконсервировали детские лагеря, привезли необходимое количество кроватей, постельных принадлежностей, вызвали персонал, организовали питание."В ближайшее время обеспечим стиральными машинами, утюгами и другим. Мы в обязательном порядке побеседуем с каждой семьей и поймем потребности. Будем работать индивидуально, мы обязаны создать комфортные условия, сделать все, чтобы помочь людям, попавшим в такую трудную ситуацию, пережить ее, адаптироваться", — цитирует Савицкую городская администрация. Замглавы отметила, что по решению властей в каждом пункте временного размещения будут круглосуточно находиться два волонтера для решения возникающих у беженцев вопросов.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецкой народной республики во время эвакуации на территорию России
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Власти начали расселение беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в пунктах временного размещения в Воронежской области, часть людей поселили в детском лагере "Голубой экран" в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.
Утром в воскресенье в регион прибыл поезд с беженцами. Приехали 910 человек, из них 358 детей. По заявлению Верховцева, в воскресенье в регионе ожидают второй поезд примерно с таким же количеством пассажиров. В регионе развернуты 42 пункта временного размещения на 4,5 тысячи человек.
"Граждане, вынужденно покинувшие ЛНР и ДНР, прибыли в "Голубой экран", людей распределяют, ведут расселение в корпуса и кормят горячим завтраком", — рассказал собеседник, отметив, что в лагере разместят 140 человек.
По словам замглавы Воронежа по социальной политике Надежды Савицкой, для приема беженцев власти в течение суток расконсервировали детские лагеря, привезли необходимое количество кроватей, постельных принадлежностей, вызвали персонал, организовали питание.
"В ближайшее время обеспечим стиральными машинами, утюгами и другим. Мы в обязательном порядке побеседуем с каждой семьей и поймем потребности. Будем работать индивидуально, мы обязаны создать комфортные условия, сделать все, чтобы помочь людям, попавшим в такую трудную ситуацию, пережить ее, адаптироваться", — цитирует Савицкую городская администрация. Замглавы отметила, что по решению властей в каждом пункте временного размещения будут круглосуточно находиться два волонтера для решения возникающих у беженцев вопросов.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
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В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
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"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
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В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
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