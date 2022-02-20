https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773897881.html
Чуприян посетил лагерь "Спутник", где разместили детей из детдомов Донбасса
Чуприян посетил лагерь "Спутник", где разместили детей из детдомов Донбасса - РИА Новости, 20.02.2022
Чуприян посетил лагерь "Спутник", где разместили детей из детдомов Донбасса
Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян посетил лагерь "Спутник" в Ростовской области, где размещены дети из детских домов Донбасса, ему рассказали, что разместили... РИА Новости, 20.02.2022
2022-02-20T13:00
2022-02-20T13:00
2022-02-20T13:00
обострение ситуации в днр и лнр
общество
ростовская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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ХУТОР РОЖОК (Ростовская обл.), 20 фев - РИА Новости. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян посетил лагерь "Спутник" в Ростовской области, где размещены дети из детских домов Донбасса, ему рассказали, что разместили их отлично.Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в воскресенье утром. После заседания Чуприян поехал в пункт временного размещения (ПВР), где размещены беженцы, посетил лагерь "Спутник", где разместили детей из детских домов."Здравствуйте. Ваши дети?" - обратился Чуприян к женщине с детьми в лагере."Наши. Теперь ваши. У нас много детишек. Детский дом семейный, 24 ребенка", - ответила она.Чуприян спросил, как они добрались и разместились. "Отлично", - ответила женщина."Хорошо. Обед вас ждет, так что мойте руки", - ответил врио главы МЧС.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773893168.html
ростовская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
ростов-на-дону
РИА Новости
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Прибытие беженцев из Донбасса в лагерь "Спутник" Ростовской области
Три автобуса с беженцами из самопровозглашенной ДНР прибыли в пункт временного размещения в селе Натальевка Ростовской области. Лагерь "Спутник" находится на берегу Таганрогского залива, он начал принимать беженцев с вечера пятницы.
2022-02-20T13:00
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ростовская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эвакуация жителей днр и лнр в россию, александр чуприян
Чуприян посетил лагерь "Спутник", где разместили детей из детдомов Донбасса
Врио главы МЧС Чуприян посетил лагерь "Спутник", где разместили детей из детдомов Донбасса