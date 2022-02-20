https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773896329.html

Чуприян рассказал о планах по перевозке поездами беженцев из Донбасса

Чуприян рассказал о планах по перевозке поездами беженцев из Донбасса - РИА Новости, 20.02.2022

Чуприян рассказал о планах по перевозке поездами беженцев из Донбасса

Шесть поездов перевезут в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области более пяти тысяч беженцев из Донбасса, заявил врио главы МЧС России Александр... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T12:47

2022-02-20T12:47

2022-02-20T13:22

обострение ситуации в днр и лнр

общество

донбасс

александр чуприян

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Шесть поездов перевезут в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области более пяти тысяч беженцев из Донбасса, заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян.Двадцатого февраля в Воронеж прибыл первый поезд с вынужденными переселенцами из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Во второй половине дня ожидается прибытие еще нескольких составов в Воронеж и Курск. Как отметили в МЧС, всего по железной дороге в воскресенье будет доставлено свыше 2,8 тысяч человек, в том числе 1,3 тысячи детей."За ночь три железнодорожных состава, порядка двух тысяч человек, направлены в Воронежскую и Курскую области. Мы полностью наладили схему доставки, логистику передвижения людей и этим сейчас руководствуемся. Сегодня еще 6 железнодорожных составов перевезут более 5 тысяч граждан в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области", - сказал Чуприян, слова которого приводит пресс-служба ведомства.Сообщается, что о своей готовности разместить вынужденных переселенцев дополнительно заявили Липецкая, Тульская, Рязанская и Тверская области.Дополняется, что на месте задействована группировка в составе более 1,2 тысяч специалистов и порядка 500 единиц техники. На базе телефона доверия ГУ МЧС России по Ростовской области организована работа горячей линии, поступило более 200 обращений. К работе в регионах задействованы 65 психологов, дополнительно будут привлекаться и специалисты-волонтеры.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донбасс, александр чуприян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)