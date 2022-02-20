Беженцы из Донбасса рассказали, как их встретили в лагере "Звезда"

ХУТОР РОЖОК (Ростовская обл.), 20 фев - РИА Новости. Размещенные в пункте временного размещения в лагере "Звезда" в Ростовской области беженцы рассказали врио главы МЧС РФ Александру Чуприяну, что их "встретили отлично", вопросов по размещению у них нет.Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в воскресенье утром. После заседания Чуприян прибыл в лагерь "Звезда", где размещены беженцы. Он осмотрел условия размещения беженцев и пообщался с людьми."Сейчас работаем с оформлением документов. Жалоб на проживание нет", - сказал Чуприяну представитель лагеря во время обхода."Это у вас нет, а у них, может, есть", - ответил Чуприян, пообещав спросить у людей лично."У вас какие-то вопросы есть?" - спросил Чуприян."Вопросов никаких нет, нас встретили отлично. Накормили горячей едой, это было в 12 ночи. Комнаты нам дали отличные, постели отличные. Мы лично всем довольны", - ответила Чуприяну одна из размещенных."Спасибо вам на добром слове", - ответил врио главы МЧС, пообещав женщине сразу же реагировать, если возникнут какие-то вопросы."У нас везде есть представители, представители администрации, МЧС, психологическая служба. Если какие-то вопросы возникают, не стесняйтесь, задавайте, мы будем реагировать", - пообещал он.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Чуприян в пункте временного размещения для беженцев в Ростовской области
Чуприян в пункте временного размещения для беженцев в Ростовской области
общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донбасс, александр чуприян
ХУТОР РОЖОК (Ростовская обл.), 20 фев - РИА Новости. Размещенные в пункте временного размещения в лагере "Звезда" в Ростовской области беженцы рассказали врио главы МЧС РФ Александру Чуприяну, что их "встретили отлично", вопросов по размещению у них нет.
Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в воскресенье утром. После заседания Чуприян прибыл в лагерь "Звезда", где размещены беженцы. Он осмотрел условия размещения беженцев и пообщался с людьми.
"Сейчас работаем с оформлением документов. Жалоб на проживание нет", - сказал Чуприяну представитель лагеря во время обхода.
"Это у вас нет, а у них, может, есть", - ответил Чуприян, пообещав спросить у людей лично.
"У вас какие-то вопросы есть?" - спросил Чуприян.
"Вопросов никаких нет, нас встретили отлично. Накормили горячей едой, это было в 12 ночи. Комнаты нам дали отличные, постели отличные. Мы лично всем довольны", - ответила Чуприяну одна из размещенных.
"Спасибо вам на добром слове", - ответил врио главы МЧС, пообещав женщине сразу же реагировать, если возникнут какие-то вопросы.
"У нас везде есть представители, представители администрации, МЧС, психологическая служба. Если какие-то вопросы возникают, не стесняйтесь, задавайте, мы будем реагировать", - пообещал он.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
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В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
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"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
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В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
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