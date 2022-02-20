https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773893168.html

Беженцы из Донбасса рассказали, как их встретили в лагере "Звезда"

Беженцы из Донбасса рассказали, как их встретили в лагере "Звезда" - РИА Новости, 20.02.2022

Беженцы из Донбасса рассказали, как их встретили в лагере "Звезда"

Размещенные в пункте временного размещения в лагере "Звезда" в Ростовской области беженцы рассказали врио главы МЧС РФ Александру Чуприяну, что их "встретили... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T12:25

2022-02-20T12:25

2022-02-20T12:38

обострение ситуации в днр и лнр

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донбасс

александр чуприян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773772103_0:298:3067:2023_1920x0_80_0_0_09190b45280799bac5fc0da3fb39fd97.jpg

ХУТОР РОЖОК (Ростовская обл.), 20 фев - РИА Новости. Размещенные в пункте временного размещения в лагере "Звезда" в Ростовской области беженцы рассказали врио главы МЧС РФ Александру Чуприяну, что их "встретили отлично", вопросов по размещению у них нет.Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в воскресенье утром. После заседания Чуприян прибыл в лагерь "Звезда", где размещены беженцы. Он осмотрел условия размещения беженцев и пообщался с людьми."Сейчас работаем с оформлением документов. Жалоб на проживание нет", - сказал Чуприяну представитель лагеря во время обхода."Это у вас нет, а у них, может, есть", - ответил Чуприян, пообещав спросить у людей лично."У вас какие-то вопросы есть?" - спросил Чуприян."Вопросов никаких нет, нас встретили отлично. Накормили горячей едой, это было в 12 ночи. Комнаты нам дали отличные, постели отличные. Мы лично всем довольны", - ответила Чуприяну одна из размещенных."Спасибо вам на добром слове", - ответил врио главы МЧС, пообещав женщине сразу же реагировать, если возникнут какие-то вопросы."У нас везде есть представители, представители администрации, МЧС, психологическая служба. Если какие-то вопросы возникают, не стесняйтесь, задавайте, мы будем реагировать", - пообещал он.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

ростов-на-дону

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Чуприян в пункте временного размещения для беженцев в Ростовской области Чуприян в пункте временного размещения для беженцев в Ростовской области 2022-02-20T12:25 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донбасс, александр чуприян