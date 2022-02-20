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Чуприян прибыл в пункт временного размещения для беженцев в лагере "Звезда"

Чуприян прибыл в пункт временного размещения для беженцев в лагере "Звезда" - РИА Новости, 20.02.2022

Чуприян прибыл в пункт временного размещения для беженцев в лагере "Звезда"

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян прибыл в организованный для беженцев из самопровозглашенных ЛНР и ДНР пункт временного размещения (ПВР) в детском лагере... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T11:29

2022-02-20T11:29

2022-02-20T12:37

обострение ситуации в днр и лнр

общество

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

эвакуация жителей днр и лнр в россию

александр чуприян

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ХУТОР РОЖОК (Ростовская область), 20 фев - РИА Новости. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян прибыл в организованный для беженцев из самопровозглашенных ЛНР и ДНР пункт временного размещения (ПВР) в детском лагере "Звезда" в Неклиновском районе Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости.Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в воскресенье утром. После заседания Чуприян пообещал поехать в ПВР и пообщаться с людьми.Как передает корреспондент РИА Новости, около 11 мск в воскресенье врио главы МЧС прибыл в лагерь "Звезда", где размещены беженцы."Спасибо, что помогаете в такое непростое время, оперативно среагировали", - сказал Чуприян директору лагеря.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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ростовская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

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Чуприян в пункте временного размещения для беженцев в Ростовской области Чуприян в пункте временного размещения для беженцев в Ростовской области 2022-02-20T11:29 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эвакуация жителей днр и лнр в россию, александр чуприян, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс