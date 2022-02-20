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Второй поезд с беженцами из ДНР и ЛНР ожидают в Воронеже в воскресенье

Второй поезд с беженцами из ДНР и ЛНР ожидают в Воронеже в воскресенье - РИА Новости, 20.02.2022

Второй поезд с беженцами из ДНР и ЛНР ожидают в Воронеже в воскресенье

На поезде в Воронеж утром в воскресенье прибыли 910 беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, в этот же день ожидается второй... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T10:56

2022-02-20T10:56

2022-02-20T12:40

обострение ситуации в днр и лнр

общество

воронежская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донбасс

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ВОРОНЕЖ, 20 фев – РИА Новости. На поезде в Воронеж утром в воскресенье прибыли 910 беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, в этот же день ожидается второй поезд с примерно таким же числом пассажиров, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев.Утром в воскресенье в Воронеж прибыл поезд с беженцами. До его прибытия сообщалось, что это будет первый поезд, и он привезет порядка 500 человек."Сейчас мы с вами встретили первый поезд. Прибыли 910 человек, из них 358 детей. Сегодня ожидаем второй поезд примерно в таком же количестве (пассажиров – ред.), точной информации пока нет", - рассказал Верховцев.По его словам, точного времени прибытия второго поезда пока нет, поскольку он идет вне графика. Ориентировочно – после 12.00, отметил спикер. Он отметил, что регион развернул 42 пункта временного размещения и заявил о готовности принять 4,5 тысячи человек, но если потребуется, Воронежская область увеличит количество мест для беженцев.Как сообщили позднее журналистам власти самопровозглашенной Луганской народной республики, эвакуационный поезд из Луганска вывез в субботу 908 человек, второй поезд отправится в воскресенье. "Вчера эвакуационным поездом перевезен 908 человек, составом из 11 вагонов. Прибыл в Гуково в 23:10 мск (КПП на границе с РФ - ред.). Далее часть граждан отправилась в Воронеж", - сообщил представитель властей. Второй поезд из Луганска отправится в воскресенье в 16.00 (мск), сделает остановки в Алчевске, Дебальцево и других городах и также прибудет в Гуково в 23:10 мск.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Прибытие поезда с беженцами из Донбасса в Воронеж На поезде в Воронеж утром в воскресенье прибыли 910 беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, в этот же день ожидается второй поезд с примерно таким же числом пассажиров, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев. 2022-02-20T10:56 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, воронежская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донбасс