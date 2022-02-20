https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773871762.html

В МЧС пока не выявили коронавирус у беженцев из ЛНР и ДНР

В МЧС пока не выявили коронавирус у беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 20.02.2022

В МЧС пока не выявили коронавирус у беженцев из ЛНР и ДНР

Положительных тестов на коронавирус у беженцев из самопровозглашенных ЛНР и ДНР в Ростовской области пока не выявлено, сообщил врио главы МЧС РФ Александр... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T09:37

2022-02-20T09:37

2022-02-20T09:37

обострение ситуации в днр и лнр

общество

здоровье - общество

эвакуация жителей днр и лнр в россию

александр чуприян

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Положительных тестов на коронавирус у беженцев из самопровозглашенных ЛНР и ДНР в Ростовской области пока не выявлено, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону в воскресенье утром."У нас продолжаются ПЦР-тесты во всех пунктах временного размещения, пока положительных тестов не выявлено", - сказал Чуприян журналистам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию, александр чуприян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коронавирус covid-19, коронавирус в россии