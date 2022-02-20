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МЧС усилило работу по психологической помощи беженцам из ЛНР и ДНР

МЧС усилило работу по психологической помощи беженцам из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 20.02.2022

МЧС усилило работу по психологической помощи беженцам из ЛНР и ДНР

МЧС России оказывает психологическую помощь беженцам из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, к работе в Ростовской области привлечены более 30 психологов, сообщается... РИА Новости, 20.02.2022

2022-02-20T08:28

2022-02-20T08:28

2022-02-20T08:28

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

эвакуация жителей днр и лнр в россию

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. МЧС России оказывает психологическую помощь беженцам из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, к работе в Ростовской области привлечены более 30 психологов, сообщается на сайте интернет-службы экстренной психологической помощи МЧС России."Специалисты психологической службы оказывают всю необходимую помощь и поддержку гражданам, эвакуированным из ЛНР и ДНР. В настоящее время к работе привлечены более 30 психологов из Центра экстренной психологической помощи МЧС России и его филиалов - Южного и Северо-Кавказского, а также из Главного управления МЧС России по Ростовской области", - говорится в сообщении.Дополняется, что за прошедшие сутки психологи оказали помощь в 400 случаях обращения, на горячую линию поступило 138 звонков.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество