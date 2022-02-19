Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220219/zadymlenie-1773755750.html
В мурманском специализированном доме ребенка произошло задымление
В мурманском специализированном доме ребенка произошло задымление - РИА Новости, 19.02.2022
В мурманском специализированном доме ребенка произошло задымление
Спасатели в ночь на субботу ликвидировали задымление, произошедшее из-за короткого замыкания в специализированном Доме ребенка в городе Апатиты Мурманской... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T12:38
2022-02-19T12:38
происшествия
мурманская область
апатиты
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20980/94/209809408_0:131:2192:1364_1920x0_80_0_0_de492f3bb5bcb0f34af76b2fc2638b80.jpg
МУРМАНСК, 19 фев – РИА Новости. Спасатели в ночь на субботу ликвидировали задымление, произошедшее из-за короткого замыкания в специализированном Доме ребенка в городе Апатиты Мурманской области, сообщили в пожарно-спасательной службе региона.В субботу в 4.48 на пульт дежурной диспетчерской службы поступило сообщение, что в Апатитах в областном специализированном доме ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики произошло короткое замыкание тепловой завесы без распространения горения.На место происшествия автоматически по повышенному рангу пожара №2 оперативно выехали автоцистерны пожарных частей Кировского филиала Государственной противопожарной службы пожарно-спасательной службы Мурманской области, а также пожарно-спасательные части 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Мурманской области."На месте было обнаружено задымление тамбура. Работало звено газодымозащитной службы в течение трех минут и дымосос для удаления дыма. В результате тушения пожара никто не пострадал, эвакуация не производилась", - говорится в сообщении.В 5.25 пожар был полностью ликвидирован на начальной стадии. В тушении пожара участвовали 14 человек личного состава и пять единиц техники, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20210425/pozhar-1729852051.html
мурманская область
апатиты
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20980/94/209809408_0:0:2192:1644_1920x0_80_0_0_c69d3c366ce3198a8471414711578f85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманская область, апатиты, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:38 19.02.2022
 
В мурманском специализированном доме ребенка произошло задымление

Задымление произошло в специализированном доме ребенка в Апатитах Мурманской области

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПожарная сигнализация
Пожарная сигнализация - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Пожарная сигнализация. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 19 фев – РИА Новости. Спасатели в ночь на субботу ликвидировали задымление, произошедшее из-за короткого замыкания в специализированном Доме ребенка в городе Апатиты Мурманской области, сообщили в пожарно-спасательной службе региона.
В субботу в 4.48 на пульт дежурной диспетчерской службы поступило сообщение, что в Апатитах в областном специализированном доме ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики произошло короткое замыкание тепловой завесы без распространения горения.
На место происшествия автоматически по повышенному рангу пожара №2 оперативно выехали автоцистерны пожарных частей Кировского филиала Государственной противопожарной службы пожарно-спасательной службы Мурманской области, а также пожарно-спасательные части 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Мурманской области.
"На месте было обнаружено задымление тамбура. Работало звено газодымозащитной службы в течение трех минут и дымосос для удаления дыма. В результате тушения пожара никто не пострадал, эвакуация не производилась", - говорится в сообщении.
В 5.25 пожар был полностью ликвидирован на начальной стадии. В тушении пожара участвовали 14 человек личного состава и пять единиц техники, отметили в ведомстве.
Пожарный работает на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля 2021, 14:43
Крупные пожары в медицинских учреждениях в мире в 2010-2021 годах
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ПроисшествияМурманская областьАпатитыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала