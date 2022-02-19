https://ria.ru/20220219/zadymlenie-1773755750.html
В мурманском специализированном доме ребенка произошло задымление
В мурманском специализированном доме ребенка произошло задымление - РИА Новости, 19.02.2022
В мурманском специализированном доме ребенка произошло задымление
Спасатели в ночь на субботу ликвидировали задымление, произошедшее из-за короткого замыкания в специализированном Доме ребенка в городе Апатиты Мурманской... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T12:38
2022-02-19T12:38
2022-02-19T12:38
происшествия
мурманская область
апатиты
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 19 фев – РИА Новости. Спасатели в ночь на субботу ликвидировали задымление, произошедшее из-за короткого замыкания в специализированном Доме ребенка в городе Апатиты Мурманской области, сообщили в пожарно-спасательной службе региона.В субботу в 4.48 на пульт дежурной диспетчерской службы поступило сообщение, что в Апатитах в областном специализированном доме ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики произошло короткое замыкание тепловой завесы без распространения горения.На место происшествия автоматически по повышенному рангу пожара №2 оперативно выехали автоцистерны пожарных частей Кировского филиала Государственной противопожарной службы пожарно-спасательной службы Мурманской области, а также пожарно-спасательные части 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Мурманской области."На месте было обнаружено задымление тамбура. Работало звено газодымозащитной службы в течение трех минут и дымосос для удаления дыма. В результате тушения пожара никто не пострадал, эвакуация не производилась", - говорится в сообщении.В 5.25 пожар был полностью ликвидирован на начальной стадии. В тушении пожара участвовали 14 человек личного состава и пять единиц техники, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20210425/pozhar-1729852051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманская область, апатиты, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мурманском специализированном доме ребенка произошло задымление
Задымление произошло в специализированном доме ребенка в Апатитах Мурманской области
МУРМАНСК, 19 фев – РИА Новости. Спасатели в ночь на субботу ликвидировали задымление, произошедшее из-за короткого замыкания в специализированном Доме ребенка в городе Апатиты Мурманской области, сообщили в пожарно-спасательной службе региона.
В субботу в 4.48 на пульт дежурной диспетчерской службы поступило сообщение, что в Апатитах
в областном специализированном доме ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики произошло короткое замыкание тепловой завесы без распространения горения.
На место происшествия автоматически по повышенному рангу пожара №2 оперативно выехали автоцистерны пожарных частей Кировского филиала Государственной противопожарной службы пожарно-спасательной службы Мурманской области
, а также пожарно-спасательные части 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС
России по Мурманской области.
"На месте было обнаружено задымление тамбура. Работало звено газодымозащитной службы в течение трех минут и дымосос для удаления дыма. В результате тушения пожара никто не пострадал, эвакуация не производилась", - говорится в сообщении.
В 5.25 пожар был полностью ликвидирован на начальной стадии. В тушении пожара участвовали 14 человек личного состава и пять единиц техники, отметили в ведомстве.