https://ria.ru/20220219/zadymlenie-1773755750.html

В мурманском специализированном доме ребенка произошло задымление

В мурманском специализированном доме ребенка произошло задымление - РИА Новости, 19.02.2022

В мурманском специализированном доме ребенка произошло задымление

Спасатели в ночь на субботу ликвидировали задымление, произошедшее из-за короткого замыкания в специализированном Доме ребенка в городе Апатиты Мурманской... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T12:38

2022-02-19T12:38

2022-02-19T12:38

происшествия

мурманская область

апатиты

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 19 фев – РИА Новости. Спасатели в ночь на субботу ликвидировали задымление, произошедшее из-за короткого замыкания в специализированном Доме ребенка в городе Апатиты Мурманской области, сообщили в пожарно-спасательной службе региона.В субботу в 4.48 на пульт дежурной диспетчерской службы поступило сообщение, что в Апатитах в областном специализированном доме ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики произошло короткое замыкание тепловой завесы без распространения горения.На место происшествия автоматически по повышенному рангу пожара №2 оперативно выехали автоцистерны пожарных частей Кировского филиала Государственной противопожарной службы пожарно-спасательной службы Мурманской области, а также пожарно-спасательные части 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Мурманской области."На месте было обнаружено задымление тамбура. Работало звено газодымозащитной службы в течение трех минут и дымосос для удаления дыма. В результате тушения пожара никто не пострадал, эвакуация не производилась", - говорится в сообщении.В 5.25 пожар был полностью ликвидирован на начальной стадии. В тушении пожара участвовали 14 человек личного состава и пять единиц техники, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20210425/pozhar-1729852051.html

мурманская область

апатиты

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мурманская область, апатиты, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)