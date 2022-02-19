https://ria.ru/20220219/ukraina-1773736960.html

Зеленский вернется в Киев сразу после участия в Мюнхенской конференции

Зеленский вернется в Киев сразу после участия в Мюнхенской конференции - РИА Новости, 19.02.2022

Зеленский вернется в Киев сразу после участия в Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене и в этот же день вернется в Киев, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T10:45

2022-02-19T10:45

2022-02-19T10:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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мюнхенская конференция по безопасности

владимир зеленский

киев

украина

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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене и в этот же день вернется в Киев, сообщила пресс-служба офиса главы государства."Сегодня состоится визит президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхен для участия в ежегодной конференции безопасности и проведения переговоров, которые запланированы на этой площадке… Визит распланирован динамично, возвращение в Киев – сегодня… Естественно, что дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности в этом году будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины. Поэтому позиция нашего государства должна быть представлена достаточно, чтобы вопросы об Украине решались с участием Украины", - говорится в сообщении на сайте офиса.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мюнхен, мюнхенская конференция по безопасности, владимир зеленский, киев, украина