Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/ukraina-1773736960.html
Зеленский вернется в Киев сразу после участия в Мюнхенской конференции
Зеленский вернется в Киев сразу после участия в Мюнхенской конференции - РИА Новости, 19.02.2022
Зеленский вернется в Киев сразу после участия в Мюнхенской конференции
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене и в этот же день вернется в Киев, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T10:45
2022-02-19T10:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мюнхен
мюнхенская конференция по безопасности
владимир зеленский
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773591007_0:30:2560:1470_1920x0_80_0_0_02eceab7d29008c1d87e1b2e08b0dc7e.jpg
КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене и в этот же день вернется в Киев, сообщила пресс-служба офиса главы государства."Сегодня состоится визит президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхен для участия в ежегодной конференции безопасности и проведения переговоров, которые запланированы на этой площадке… Визит распланирован динамично, возвращение в Киев – сегодня… Естественно, что дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности в этом году будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины. Поэтому позиция нашего государства должна быть представлена достаточно, чтобы вопросы об Украине решались с участием Украины", - говорится в сообщении на сайте офиса.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
мюнхен
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773591007_0:0:2276:1707_1920x0_80_0_0_7cc4f587a5a9e0d8e79b203cdff3092a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мюнхен, мюнхенская конференция по безопасности, владимир зеленский, киев, украина
10:45 19.02.2022 (обновлено: 10:48 19.02.2022)
 
Зеленский вернется в Киев сразу после участия в Мюнхенской конференции

Президент Украины Зеленский вернется в Киев сразу после участия в Мюнхенской конференции

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных на Донбассе - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных на Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене и в этот же день вернется в Киев, сообщила пресс-служба офиса главы государства.
"Сегодня состоится визит президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхен для участия в ежегодной конференции безопасности и проведения переговоров, которые запланированы на этой площадке… Визит распланирован динамично, возвращение в Киев – сегодня… Естественно, что дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности в этом году будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины. Поэтому позиция нашего государства должна быть представлена достаточно, чтобы вопросы об Украине решались с участием Украины", - говорится в сообщении на сайте офиса.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМюнхенМюнхенская конференция по безопасностиВладимир ЗеленскийКиевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала