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Зеленский вернется в Киев сразу после участия в Мюнхенской конференции
Зеленский вернется в Киев сразу после участия в Мюнхенской конференции - РИА Новости, 19.02.2022
Зеленский вернется в Киев сразу после участия в Мюнхенской конференции
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене и в этот же день вернется в Киев, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T10:45
2022-02-19T10:45
2022-02-19T10:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мюнхен
мюнхенская конференция по безопасности
владимир зеленский
киев
украина
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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене и в этот же день вернется в Киев, сообщила пресс-служба офиса главы государства."Сегодня состоится визит президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхен для участия в ежегодной конференции безопасности и проведения переговоров, которые запланированы на этой площадке… Визит распланирован динамично, возвращение в Киев – сегодня… Естественно, что дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности в этом году будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины. Поэтому позиция нашего государства должна быть представлена достаточно, чтобы вопросы об Украине решались с участием Украины", - говорится в сообщении на сайте офиса.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мюнхен, мюнхенская конференция по безопасности, владимир зеленский, киев, украина
10:45 19.02.2022 (обновлено: 10:48 19.02.2022)
Зеленский вернется в Киев сразу после участия в Мюнхенской конференции
Президент Украины Зеленский вернется в Киев сразу после участия в Мюнхенской конференции