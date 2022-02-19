https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773782752.html

Силы России и Белоруссии отработали действия против условного противника

Силы России и Белоруссии отработали действия против условного противника - РИА Новости, 19.02.2022

Силы России и Белоруссии отработали действия против условного противника

На полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии в ходе основного этапа практических действий на совместных учениях "Союзная решимость - 2022" коалиционная группировка... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T15:22

2022-02-19T15:22

2022-02-19T15:33

безопасность

россия

белоруссия

воздушно-космические силы россии

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ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 19 фев - РИА Новости. На полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии в ходе основного этапа практических действий на совместных учениях "Союзная решимость - 2022" коалиционная группировка после отработки действий в обороне в субботу перешла в контрнаступление на условного противника, сообщили в Минобороны России."В ходе практических действий обороняющиеся войска при поддержке подразделений ракетных войск и артиллерии, а также во взаимодействии с авиацией ВКС России, ВВС и войск ПВО Республики Беларусь приступили к нанесению контрудара", - отметили в ведомстве.Там напомнили, что в составе коалиционной группировки войск в совместных действиях принимают участие подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, авиация ВКС России, а также войска Западного оперативного командования, авиация ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии. В основу выполнения учебно-боевых задач в ходе учений положен опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирийской Арабской Республике.Осуществляющие контрудар части стремительными действиями нанесли максимальное поражение противнику, развили успех наступления и создали условия для его полного уничтожения.Учения проходят в соответствии с решением президентов Российской Федерации и Белоруссии, принятом в декабре прошлого года.В Минобороны отметили, что численность участников учений, а также количество основных систем вооружения, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.Главным итогом проводимого учения стала оценка способности органов военного управления и войск (сил) выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства.Оперативные учения "Союзная решимость - 2022" проходили на участках местности на западном и южном оперативных направлениях Белоруссии. За ними наблюдали свыше 20 наблюдателей из 18 стран, и в частности, Вьетнама, Казахстана, Литвы, Латвии, Германии, США, Китая, Польши, Украины, Сербии, Венгрии, Чехии, Турции, Индии.

https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, белоруссия, воздушно-космические силы россии