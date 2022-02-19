https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773782752.html
Силы России и Белоруссии отработали действия против условного противника
Силы России и Белоруссии отработали действия против условного противника - РИА Новости, 19.02.2022
Силы России и Белоруссии отработали действия против условного противника
На полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии в ходе основного этапа практических действий на совместных учениях "Союзная решимость - 2022" коалиционная группировка... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T15:22
2022-02-19T15:22
2022-02-19T15:33
безопасность
россия
белоруссия
воздушно-космические силы россии
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ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 19 фев - РИА Новости. На полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии в ходе основного этапа практических действий на совместных учениях "Союзная решимость - 2022" коалиционная группировка после отработки действий в обороне в субботу перешла в контрнаступление на условного противника, сообщили в Минобороны России."В ходе практических действий обороняющиеся войска при поддержке подразделений ракетных войск и артиллерии, а также во взаимодействии с авиацией ВКС России, ВВС и войск ПВО Республики Беларусь приступили к нанесению контрудара", - отметили в ведомстве.Там напомнили, что в составе коалиционной группировки войск в совместных действиях принимают участие подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, авиация ВКС России, а также войска Западного оперативного командования, авиация ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии. В основу выполнения учебно-боевых задач в ходе учений положен опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирийской Арабской Республике.Осуществляющие контрудар части стремительными действиями нанесли максимальное поражение противнику, развили успех наступления и создали условия для его полного уничтожения.Учения проходят в соответствии с решением президентов Российской Федерации и Белоруссии, принятом в декабре прошлого года.В Минобороны отметили, что численность участников учений, а также количество основных систем вооружения, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.Главным итогом проводимого учения стала оценка способности органов военного управления и войск (сил) выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства.Оперативные учения "Союзная решимость - 2022" проходили на участках местности на западном и южном оперативных направлениях Белоруссии. За ними наблюдали свыше 20 наблюдателей из 18 стран, и в частности, Вьетнама, Казахстана, Литвы, Латвии, Германии, США, Китая, Польши, Украины, Сербии, Венгрии, Чехии, Турции, Индии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белоруссия, воздушно-космические силы россии
15:22 19.02.2022 (обновлено: 15:33 19.02.2022)
Силы России и Белоруссии отработали действия против условного противника
Силы России и Белоруссии на учениях перешли в контрнаступление на условного противника
ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 19 фев - РИА Новости.
На полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии в ходе основного этапа практических действий на совместных учениях "Союзная решимость - 2022" коалиционная группировка после отработки действий в обороне в субботу перешла в контрнаступление на условного противника, сообщили
в Минобороны России.
"В ходе практических действий обороняющиеся войска при поддержке подразделений ракетных войск и артиллерии, а также во взаимодействии с авиацией ВКС России
, ВВС и войск ПВО Республики Беларусь
приступили к нанесению контрудара", - отметили в ведомстве.
Там напомнили, что в составе коалиционной группировки войск в совместных действиях принимают участие подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, авиация ВКС России, а также войска Западного оперативного командования, авиация ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии. В основу выполнения учебно-боевых задач в ходе учений положен опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирийской Арабской Республике.
Осуществляющие контрудар части стремительными действиями нанесли максимальное поражение противнику, развили успех наступления и создали условия для его полного уничтожения.
Учения проходят в соответствии с решением президентов Российской Федерации и Белоруссии, принятом в декабре прошлого года.
В Минобороны отметили, что численность участников учений, а также количество основных систем вооружения, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.
Главным итогом проводимого учения стала оценка способности органов военного управления и войск (сил) выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства.
Оперативные учения "Союзная решимость - 2022" проходили на участках местности на западном и южном оперативных направлениях Белоруссии. За ними наблюдали свыше 20 наблюдателей из 18 стран, и в частности, Вьетнама
, Казахстана
, Литвы
, Латвии
, Германии
, США
, Китая
, Польши
, Украины
, Сербии
, Венгрии
, Чехии
, Турции
, Индии
.