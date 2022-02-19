Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773778923.html
Два Ту-22М3 нанесли бомбовый удар на учениях "Союзная решимость"
Два Ту-22М3 нанесли бомбовый удар на учениях "Союзная решимость" - РИА Новости, 19.02.2022
Два Ту-22М3 нанесли бомбовый удар на учениях "Союзная решимость"
Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 РФ нанесли бомбовый удар на учениях "Союзная решимость" по пунктам управления условного противника, сообщили... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:59
2022-02-19T15:50
безопасность
воздушно-космические силы россии
ту-22м3
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773786857_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1aa8376524f3d9077ae1f6d0bc18db10.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 РФ нанесли бомбовый удар на учениях "Союзная решимость" по пунктам управления условного противника, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Экипажи двух дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили практическое бомбометание на белорусском полигоне Обуз-Лесновский в рамках совместного учения "Союзная решимость-2022", - рассказали в ведомстве.Авиаудар был нанесён по пунктам управления в глубине обороны условного противника осколочно-фугасными бомбами большого калибра. Прикрытие бомбардировщиков обеспечили российские истребители Су-35С.В субботу на полигоне Обуз-Лесновский прошел основной этап практических действий в рамках совместных учений "Союзная решимость-2022". В составе коалиционной группировки войск приняли участие подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, авиация ВКС России, а также войска Западного оперативного командования, авиация ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии.Войска коалиционной группировки в ходе ведения оборонительных боев, отразив наступление условного противника, нанесли по нему контрудар.
https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 на учениях "Союзная решимость"
Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 РФ нанесли бомбовый удар на учениях "Союзная решимость" по пунктам управления условного противника, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
2022-02-19T14:59
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773786857_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3e3f956c1649802584f03258d495016e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, воздушно-космические силы россии, ту-22м3, белоруссия, россия
14:59 19.02.2022 (обновлено: 15:50 19.02.2022)
 
Два Ту-22М3 нанесли бомбовый удар на учениях "Союзная решимость"

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 нанесли бомбовый удар на учениях "Союзная решимость"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 РФ нанесли бомбовый удар на учениях "Союзная решимость" по пунктам управления условного противника, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Экипажи двух дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили практическое бомбометание на белорусском полигоне Обуз-Лесновский в рамках совместного учения "Союзная решимость-2022", - рассказали в ведомстве.
Авиаудар был нанесён по пунктам управления в глубине обороны условного противника осколочно-фугасными бомбами большого калибра. Прикрытие бомбардировщиков обеспечили российские истребители Су-35С.
В субботу на полигоне Обуз-Лесновский прошел основной этап практических действий в рамках совместных учений "Союзная решимость-2022". В составе коалиционной группировки войск приняли участие подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, авиация ВКС России, а также войска Западного оперативного командования, авиация ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии.
Войска коалиционной группировки в ходе ведения оборонительных боев, отразив наступление условного противника, нанесли по нему контрудар.
Тактический ракетный комплекс Точка во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость — 2022 в Гомельской области. Февраль 2022 года - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 08:00
Стратегическое сдерживание по Путину
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
БезопасностьВоздушно-космические силы РоссииТу-22М3БелоруссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала