https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773778923.html

Два Ту-22М3 нанесли бомбовый удар на учениях "Союзная решимость"

Два Ту-22М3 нанесли бомбовый удар на учениях "Союзная решимость" - РИА Новости, 19.02.2022

Два Ту-22М3 нанесли бомбовый удар на учениях "Союзная решимость"

Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 РФ нанесли бомбовый удар на учениях "Союзная решимость" по пунктам управления условного противника, сообщили... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:59

2022-02-19T14:59

2022-02-19T15:50

безопасность

воздушно-космические силы россии

ту-22м3

белоруссия

россия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 РФ нанесли бомбовый удар на учениях "Союзная решимость" по пунктам управления условного противника, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Экипажи двух дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили практическое бомбометание на белорусском полигоне Обуз-Лесновский в рамках совместного учения "Союзная решимость-2022", - рассказали в ведомстве.Авиаудар был нанесён по пунктам управления в глубине обороны условного противника осколочно-фугасными бомбами большого калибра. Прикрытие бомбардировщиков обеспечили российские истребители Су-35С.В субботу на полигоне Обуз-Лесновский прошел основной этап практических действий в рамках совместных учений "Союзная решимость-2022". В составе коалиционной группировки войск приняли участие подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, авиация ВКС России, а также войска Западного оперативного командования, авиация ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии.Войска коалиционной группировки в ходе ведения оборонительных боев, отразив наступление условного противника, нанесли по нему контрудар.

https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html

белоруссия

россия

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Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 на учениях "Союзная решимость" Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 РФ нанесли бомбовый удар на учениях "Союзная решимость" по пунктам управления условного противника, сообщили журналистам в Минобороны РФ. 2022-02-19T14:59 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, воздушно-космические силы россии, ту-22м3, белоруссия, россия