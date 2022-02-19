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Два Ту-22М3 нанесли бомбовый удар на учениях "Союзная решимость"
Два Ту-22М3 нанесли бомбовый удар на учениях "Союзная решимость" - РИА Новости, 19.02.2022
Два Ту-22М3 нанесли бомбовый удар на учениях "Союзная решимость"
Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 РФ нанесли бомбовый удар на учениях "Союзная решимость" по пунктам управления условного противника, сообщили... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:59
2022-02-19T14:59
2022-02-19T15:50
безопасность
воздушно-космические силы россии
ту-22м3
белоруссия
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 РФ нанесли бомбовый удар на учениях "Союзная решимость" по пунктам управления условного противника, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Экипажи двух дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили практическое бомбометание на белорусском полигоне Обуз-Лесновский в рамках совместного учения "Союзная решимость-2022", - рассказали в ведомстве.Авиаудар был нанесён по пунктам управления в глубине обороны условного противника осколочно-фугасными бомбами большого калибра. Прикрытие бомбардировщиков обеспечили российские истребители Су-35С.В субботу на полигоне Обуз-Лесновский прошел основной этап практических действий в рамках совместных учений "Союзная решимость-2022". В составе коалиционной группировки войск приняли участие подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, авиация ВКС России, а также войска Западного оперативного командования, авиация ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии.Войска коалиционной группировки в ходе ведения оборонительных боев, отразив наступление условного противника, нанесли по нему контрудар.
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Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 на учениях "Союзная решимость"
Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 РФ нанесли бомбовый удар на учениях "Союзная решимость" по пунктам управления условного противника, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
2022-02-19T14:59
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, воздушно-космические силы россии, ту-22м3, белоруссия, россия
14:59 19.02.2022 (обновлено: 15:50 19.02.2022)
Два Ту-22М3 нанесли бомбовый удар на учениях "Союзная решимость"
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 нанесли бомбовый удар на учениях "Союзная решимость"