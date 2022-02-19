https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773772511.html

В Кремле подвели итоги учений сил стратегического сдерживания

В Кремле подвели итоги учений сил стратегического сдерживания - РИА Новости, 19.02.2022

В Кремле подвели итоги учений сил стратегического сдерживания

В ходе учений проверена готовность к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:27

2022-02-19T14:27

2022-02-19T14:35

безопасность

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595204372_0:170:3000:1858_1920x0_80_0_0_3f2518d46c958ec84d4f7d33a2e1e616.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В ходе учений проверена готовность к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, сообщается на сайте Кремля."Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее, в ходе него проведена проверка готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил", - говорится в сообщении."Задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики", - сообщили в Кремле.

https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)