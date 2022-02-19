https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773772511.html
В Кремле подвели итоги учений сил стратегического сдерживания
В Кремле подвели итоги учений сил стратегического сдерживания - РИА Новости, 19.02.2022
В Кремле подвели итоги учений сил стратегического сдерживания
В ходе учений проверена готовность к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:27
2022-02-19T14:27
2022-02-19T14:35
безопасность
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В ходе учений проверена готовность к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, сообщается на сайте Кремля."Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее, в ходе него проведена проверка готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил", - говорится в сообщении."Задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики", - сообщили в Кремле.
https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
14:27 19.02.2022 (обновлено: 14:35 19.02.2022)
В Кремле подвели итоги учений сил стратегического сдерживания
Кремль: задачи на учениях сил стратегического сдерживания выполнены в полном объеме
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
В ходе учений проверена готовность к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, сообщается на сайте
Кремля.
"Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее, в ходе него проведена проверка готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил", - говорится в сообщении.
"Задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики", - сообщили в Кремле.