https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773771181.html
ВКС на учениях применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал"
ВКС на учениях применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал" - РИА Новости, 19.02.2022
ВКС на учениях применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал"
Воздушно-космические силы Российской Федерации в ходе учений успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:17
2022-02-19T14:17
2022-02-19T15:27
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
ракетные войска стратегического назначения
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Воздушно-космические силы Российской Федерации в ходе учений успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", сообщается на сайте Кремля.По данным на сайте, под руководством Верховного главнокомандующего ВС Владимира Путина проведено плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Путин наблюдал за ходом учения из ситуационного центра Кремля вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."ВКС успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", - говорится в сообщении.Отмечается, что к учению привлекались силы и средства ВКС, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал". Видео Минобороны РФ
Воздушно-космические силы Российской Федерации в ходе учений успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал". Под руководством Верховного главнокомандующего ВС Владимира Путина проведено плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Путин наблюдал за ходом учения из ситуационного центра Кремля вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
2022-02-19T14:17
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PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, ракетные войска стратегического назначения, владимир путин, александр лукашенко
14:17 19.02.2022 (обновлено: 15:27 19.02.2022)
ВКС на учениях применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал"
ВКС в ходе учений провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал"