https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773771181.html

ВКС на учениях применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал"

ВКС на учениях применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал" - РИА Новости, 19.02.2022

ВКС на учениях применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал"

Воздушно-космические силы Российской Федерации в ходе учений успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:17

2022-02-19T14:17

2022-02-19T15:27

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

ракетные войска стратегического назначения

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Воздушно-космические силы Российской Федерации в ходе учений успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", сообщается на сайте Кремля.По данным на сайте, под руководством Верховного главнокомандующего ВС Владимира Путина проведено плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Путин наблюдал за ходом учения из ситуационного центра Кремля вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."ВКС успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", - говорится в сообщении.Отмечается, что к учению привлекались силы и средства ВКС, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html

россия

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Пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал". Видео Минобороны РФ Воздушно-космические силы Российской Федерации в ходе учений успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал". Под руководством Верховного главнокомандующего ВС Владимира Путина проведено плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Путин наблюдал за ходом учения из ситуационного центра Кремля вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. 2022-02-19T14:17 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, ракетные войска стратегического назначения, владимир путин, александр лукашенко