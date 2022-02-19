https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773770609.html

Путину и Лукашенко доложили о начале учений сил стратегического сдерживания

Путину и Лукашенко доложили о начале учений сил стратегического сдерживания - РИА Новости, 19.02.2022

Путину и Лукашенко доложили о начале учений сил стратегического сдерживания

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко о начале учений сил стратегического сдерживания, РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:15

2022-02-19T14:15

2022-02-19T14:31

союзное государство

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россия

союзное государство

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко о начале учений сил стратегического сдерживания, сообщается на сайте Кремля."Глава государства наблюдал за ходом учения из ситуационного центра Кремля вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко", - говорится в сообщении.О содержании учений, в свою очередь, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

https://ria.ru/20220219/rakety-1773772880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, белоруссия, россия, союзное государство