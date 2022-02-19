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Путину и Лукашенко доложили о начале учений сил стратегического сдерживания
Путину и Лукашенко доложили о начале учений сил стратегического сдерживания - РИА Новости, 19.02.2022
Путину и Лукашенко доложили о начале учений сил стратегического сдерживания
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко о начале учений сил стратегического сдерживания, РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:15
2022-02-19T14:31
союзное государство
безопасность
белоруссия
россия
союзное государство
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко о начале учений сил стратегического сдерживания, сообщается на сайте Кремля."Глава государства наблюдал за ходом учения из ситуационного центра Кремля вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко", - говорится в сообщении.О содержании учений, в свою очередь, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
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Мадина Моргоева
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безопасность, белоруссия, россия, союзное государство
14:15 19.02.2022 (обновлено: 14:31 19.02.2022)
 
Путину и Лукашенко доложили о начале учений сил стратегического сдерживания

Шойгу доложил Путину и Лукашенко о начале учений сил стратегического сдерживания

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко наблюдают учениями за сил стратегического сдерживания России с пусками баллистических ракет
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко наблюдают учениями за сил стратегического сдерживания России с пусками баллистических ракет - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко наблюдают учениями за сил стратегического сдерживания России с пусками баллистических ракет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко о начале учений сил стратегического сдерживания, сообщается на сайте Кремля.
"Глава государства наблюдал за ходом учения из ситуационного центра Кремля вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко", - говорится в сообщении.
О содержании учений, в свою очередь, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Учебный пуск крылатых ракет Калибр и гиперзвуковой ракеты Циркон - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 14:28
Северный и Черноморский флоты провели пуски ракет "Калибр" и "Циркон"
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
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