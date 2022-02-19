https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773770609.html
Путину и Лукашенко доложили о начале учений сил стратегического сдерживания
Путину и Лукашенко доложили о начале учений сил стратегического сдерживания - РИА Новости, 19.02.2022
Путину и Лукашенко доложили о начале учений сил стратегического сдерживания
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко о начале учений сил стратегического сдерживания, РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:15
2022-02-19T14:15
2022-02-19T14:31
союзное государство
безопасность
белоруссия
россия
союзное государство
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко о начале учений сил стратегического сдерживания, сообщается на сайте Кремля."Глава государства наблюдал за ходом учения из ситуационного центра Кремля вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко", - говорится в сообщении.О содержании учений, в свою очередь, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белоруссия, россия, союзное государство
14:15 19.02.2022 (обновлено: 14:31 19.02.2022)
Путину и Лукашенко доложили о начале учений сил стратегического сдерживания
Шойгу доложил Путину и Лукашенко о начале учений сил стратегического сдерживания