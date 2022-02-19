https://ria.ru/20220219/turizm-1773763047.html

Чернышенко рассказал о росте туристического потока на Кубань

Чернышенко рассказал о росте туристического потока на Кубань - РИА Новости, 19.02.2022

Чернышенко рассказал о росте туристического потока на Кубань

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко Дмитрий заявил, что благодаря реализации проектов в рамках сотрудничества с корпорацией "Туризм.РФ"... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T13:19

2022-02-19T13:19

2022-02-19T13:19

туризм

новости - туризм

краснодарский край

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко Дмитрий заявил, что благодаря реализации проектов в рамках сотрудничества с корпорацией "Туризм.РФ" ежегодный турпоток на Кубань увеличится на 5 миллионов человек.Как сообщается на сайте правительства РФ, Чернышенко принял участие в церемонии подписания соглашения между корпорацией "Туризм.РФ" и администрацией Краснодарского края. Документ предполагает совместное развитие туристической инфраструктуры региона. Соглашение подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор корпорации Сергей Суханов."Ожидаем, что за счёт реализации проектов ежегодный туристический поток в регион увеличится на 5 миллионов человек, а в субъекте появятся тысячи новых рабочих мест", - приводятся слова Чернышенко на сайте.По его словам, в рамках соглашения на Кубани за счет инвестиций могут построить комплексные всесезонные курорты мирового уровня. Также в промежутке шести лет в Краснодарском крае должны появиться десятки новых отелей на 50 тысяч номеров."Инструменты, которые есть в национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства", позволяют бизнесу обеспечить беспрецедентно короткий срок окупаемости их проектов. В ближайшее время начнётся строительство в том числе объектов индустрии развлечений, аквакомплексов, оздоровительных центров", - добавил Чернышенко.Также, как сообщается на сайте со слов зампредседателя, будут реконструированы набережные, благоустроены прилегающие территории. Наиболее "ярким" проектом он назвал новый горнолыжный туристический курорт "Долина Васта"."В рамках соглашения планируется развивать три комплексные территории, уточнил Сергей Суханов. Это Абрау-Дюрсо, где появится курорт с инфраструктурой для исторического, экологического и гастрономического туризма. Также запланирована реконструкция исторического центра села Абрау и прогулочной набережной вокруг озера. Второй проект – курорт "Долина Васта" в горном кластере Сочи. Третий – туристический кластер в станице Благовещенской в Анапе", - говорится в сообщении.По словам Суханова, приведенным на сайте, при поддержке администрации края будут запущены туристические кластеры, которые станут "якорными" для Кубани. Также планируется определить перспективные туристические территории.Также приводятся слова Кондратьева, который сообщил, что регион планирует к 2030 году ежегодно принимать до 22 миллионов отдыхающих."Для этого в регионе должен быть такой уровень обслуживания туристов, чтобы они к нам возвращались. Соглашение с корпорацией "Туризм.РФ" будет ещё одним инструментом, который позволит нам это сделать. В крае сегодня достаточно активно развиваются гастрономический туризм, сельский, познавательный, винный. Появились зимние пляжи. Около 40% отдыхающих в прошлом году приезжали в межсезонье", - сказал глава региона.Он добавил, что санаторно-курортная отрасль становится более привлекательной для инвестирования. В 2021 году инвестиционный портфель отрасли вырос в 3,5 раза и достиг 108 миллиардов рублей.По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, город уже давно ушёл от фактора сезонности. Он заявил, что в Сочи созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха в любое время года. В год в городе отдыхают около 7 миллионов туристов.Отмечается, что в ближайшее время корпорация "Туризм.РФ" планирует подписать ещё ряд соглашений с регионами. По некоторым проектам строительство начнётся уже в этом году.

https://ria.ru/20211215/puteshestviya-1763875439.html

https://ria.ru/20211210/sanatorii-1763189355.html

https://ria.ru/20211203/krasnodar-1762081646.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, краснодарский край, дмитрий чернышенко