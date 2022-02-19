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Эксперт назвал признаки того, что за вашим смартфоном следят
Эксперт назвал признаки того, что за вашим смартфоном следят - РИА Новости, 19.02.2022
Эксперт назвал признаки того, что за вашим смартфоном следят
Если не соблюдать правила безопасности при пользовании смартфоном, преступники могут получить доступ к личным данным. О признаках того, что ваш телефон стал... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T02:15
2022-02-19T02:15
общество
технологии
gps
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Если не соблюдать правила безопасности при пользовании смартфоном, преступники могут получить доступ к личным данным. О признаках того, что ваш телефон стал "шпионом", рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.Важно обращать внимание на то, к каким функциям телефона просят доступ приложения. Например, к камере, микрофону, галерее. Для ряда программ такие права доступа являются обязательными, но есть приложения, где подобные требования являются абсурдными. Например, если речь идет о ПО для отслеживания состояния счета домашнего интернета. Ненадежные программы могут красть личные данные, обращает внимание эксперт.Еще одним важным фактором является использование приложениями геолокации. Речь идет не только о GPS, но и об использовании данных сотовой связи и подключений к разным веб-ресурсам.Мобильный телефон может следить за вашими перемещениями, в постоянном режиме отправляя данные о местоположении без ведома владельца. Ряд программ также способны перехватывать почтовые сообщения, предупреждает эксперт.
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2022
Эмиль Калимуллин
Эмиль Калимуллин
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общество, технологии, gps
02:15 19.02.2022
 
Эксперт назвал признаки того, что за вашим смартфоном следят

Эксперт Кашкин: доступ к геолокации в приложениях может быть признаком слежки за телефоном

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Если не соблюдать правила безопасности при пользовании смартфоном, преступники могут получить доступ к личным данным. О признаках того, что ваш телефон стал "шпионом", рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.
Важно обращать внимание на то, к каким функциям телефона просят доступ приложения. Например, к камере, микрофону, галерее. Для ряда программ такие права доступа являются обязательными, но есть приложения, где подобные требования являются абсурдными. Например, если речь идет о ПО для отслеживания состояния счета домашнего интернета. Ненадежные программы могут красть личные данные, обращает внимание эксперт.
Еще одним важным фактором является использование приложениями геолокации. Речь идет не только о GPS, но и об использовании данных сотовой связи и подключений к разным веб-ресурсам.
Мобильный телефон может следить за вашими перемещениями, в постоянном режиме отправляя данные о местоположении без ведома владельца. Ряд программ также способны перехватывать почтовые сообщения, предупреждает эксперт.
Смартфон и ноутбук - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 03:41
Аналитик объяснила, может ли VPN спасти от кражи личных и банковских данных
Опубликовано: Эмиль Калимуллин
 
ОбществоТехнологииGPS
 
 
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