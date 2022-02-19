https://ria.ru/20220219/slezhka-1773708930.html

Эксперт назвал признаки того, что за вашим смартфоном следят

Эксперт назвал признаки того, что за вашим смартфоном следят - РИА Новости, 19.02.2022

Эксперт назвал признаки того, что за вашим смартфоном следят

Если не соблюдать правила безопасности при пользовании смартфоном, преступники могут получить доступ к личным данным. О признаках того, что ваш телефон стал... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T02:15

2022-02-19T02:15

2022-02-19T02:15

общество

технологии

gps

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Если не соблюдать правила безопасности при пользовании смартфоном, преступники могут получить доступ к личным данным. О признаках того, что ваш телефон стал "шпионом", рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.Важно обращать внимание на то, к каким функциям телефона просят доступ приложения. Например, к камере, микрофону, галерее. Для ряда программ такие права доступа являются обязательными, но есть приложения, где подобные требования являются абсурдными. Например, если речь идет о ПО для отслеживания состояния счета домашнего интернета. Ненадежные программы могут красть личные данные, обращает внимание эксперт.Еще одним важным фактором является использование приложениями геолокации. Речь идет не только о GPS, но и об использовании данных сотовой связи и подключений к разным веб-ресурсам.Мобильный телефон может следить за вашими перемещениями, в постоянном режиме отправляя данные о местоположении без ведома владельца. Ряд программ также способны перехватывать почтовые сообщения, предупреждает эксперт.

https://ria.ru/20220217/vpn-1773236530.html

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2022

Эмиль Калимуллин

Эмиль Калимуллин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эмиль Калимуллин

общество, технологии, gps