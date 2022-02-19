https://ria.ru/20220219/slezhka-1773708930.html
Эксперт назвал признаки того, что за вашим смартфоном следят
Эксперт назвал признаки того, что за вашим смартфоном следят - РИА Новости, 19.02.2022
Эксперт назвал признаки того, что за вашим смартфоном следят
Если не соблюдать правила безопасности при пользовании смартфоном, преступники могут получить доступ к личным данным. О признаках того, что ваш телефон стал... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T02:15
2022-02-19T02:15
2022-02-19T02:15
общество
технологии
gps
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749227598_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3febfadf4310909c253f52a5a58bfc74.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Если не соблюдать правила безопасности при пользовании смартфоном, преступники могут получить доступ к личным данным. О признаках того, что ваш телефон стал "шпионом", рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.Важно обращать внимание на то, к каким функциям телефона просят доступ приложения. Например, к камере, микрофону, галерее. Для ряда программ такие права доступа являются обязательными, но есть приложения, где подобные требования являются абсурдными. Например, если речь идет о ПО для отслеживания состояния счета домашнего интернета. Ненадежные программы могут красть личные данные, обращает внимание эксперт.Еще одним важным фактором является использование приложениями геолокации. Речь идет не только о GPS, но и об использовании данных сотовой связи и подключений к разным веб-ресурсам.Мобильный телефон может следить за вашими перемещениями, в постоянном режиме отправляя данные о местоположении без ведома владельца. Ряд программ также способны перехватывать почтовые сообщения, предупреждает эксперт.
https://ria.ru/20220217/vpn-1773236530.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749227598_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0563d21ead6bd76632394a7d35180eae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, gps
Эксперт назвал признаки того, что за вашим смартфоном следят
Эксперт Кашкин: доступ к геолокации в приложениях может быть признаком слежки за телефоном
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
Если не соблюдать правила безопасности при пользовании смартфоном, преступники могут получить доступ к личным данным. О признаках того, что ваш телефон стал "шпионом", рассказал
агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.
Важно обращать внимание на то, к каким функциям телефона просят доступ приложения. Например, к камере, микрофону, галерее. Для ряда программ такие права доступа являются обязательными, но есть приложения, где подобные требования являются абсурдными. Например, если речь идет о ПО для отслеживания состояния счета домашнего интернета. Ненадежные программы могут красть личные данные, обращает внимание эксперт.
Еще одним важным фактором является использование приложениями геолокации. Речь идет не только о GPS, но и об использовании данных сотовой связи и подключений к разным веб-ресурсам.
Мобильный телефон может следить за вашими перемещениями, в постоянном режиме отправляя данные о местоположении без ведома владельца. Ряд программ также способны перехватывать почтовые сообщения, предупреждает эксперт.