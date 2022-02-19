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В ДНР заявили о шести новых обстрелах со стороны украинских силовиков

В ДНР заявили о шести новых обстрелах со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 19.02.2022

В ДНР заявили о шести новых обстрелах со стороны украинских силовиков

Шесть населенных пунктов в ДНР подверглись обстрелу со стороны украинских силовиков, применялись запрещенные минскими соглашениями крупнокалиберные мины,... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:42

2022-02-19T14:42

2022-02-19T16:14

в мире

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

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украина

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Шесть населенных пунктов в ДНР подверглись обстрелу со стороны украинских силовиков, применялись запрещенные минскими соглашениями крупнокалиберные мины, сообщает представительство ДНР в Cовместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщается, с 12.50 до 13.55 были обстреляны населенные пункты Широкая Балка, Белая Каменка, Докучаевск, Зайцево (южное), Спартак и город Донецк. Мины калибром 120 мм были выпущены по Донецку, Белой Каменке, Зайцево и Спартаку.Представительство самопровозглашенной ДНР в СЦКК сообщило, что поступила информация о повреждениях жилых домов в Донецке и Горловке в результате обстрелов со стороны украинских силовиков."Поступила оперативная информация о повреждениях жилых домов в г. Донецке... и в н.п. Горловка... в результате нарушений режима прекращения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в заявлении.Согласно заявлению, информация проверяется.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина