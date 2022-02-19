https://ria.ru/20220219/obstrely-1773775722.html
В ДНР заявили о шести новых обстрелах со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили о шести новых обстрелах со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 19.02.2022
В ДНР заявили о шести новых обстрелах со стороны украинских силовиков
Шесть населенных пунктов в ДНР подверглись обстрелу со стороны украинских силовиков, применялись запрещенные минскими соглашениями крупнокалиберные мины,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:42
2022-02-19T14:42
2022-02-19T16:14
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Шесть населенных пунктов в ДНР подверглись обстрелу со стороны украинских силовиков, применялись запрещенные минскими соглашениями крупнокалиберные мины, сообщает представительство ДНР в Cовместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщается, с 12.50 до 13.55 были обстреляны населенные пункты Широкая Балка, Белая Каменка, Докучаевск, Зайцево (южное), Спартак и город Донецк. Мины калибром 120 мм были выпущены по Донецку, Белой Каменке, Зайцево и Спартаку.Представительство самопровозглашенной ДНР в СЦКК сообщило, что поступила информация о повреждениях жилых домов в Донецке и Горловке в результате обстрелов со стороны украинских силовиков."Поступила оперативная информация о повреждениях жилых домов в г. Донецке... и в н.п. Горловка... в результате нарушений режима прекращения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в заявлении.Согласно заявлению, информация проверяется.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
https://ria.ru/20220219/argument-1773727529.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
14:42 19.02.2022 (обновлено: 16:14 19.02.2022)
В ДНР заявили о шести новых обстрелах со стороны украинских силовиков
В представительстве ДНР в СЦКК заявили о шести новых обстрелах со стороны СБ Украины