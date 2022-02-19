https://ria.ru/20220219/nevzorov-1773747065.html

В Совфеде назвали смерть артиста Невзорова большой потерей для всех россиян

В Совфеде назвали смерть артиста Невзорова большой потерей для всех россиян - РИА Новости, 19.02.2022

В Совфеде назвали смерть артиста Невзорова большой потерей для всех россиян

Уход из жизни Бориса Невзорова стал большой потерей для россиян, COVID продолжает забирать жизни, сказал РИА Новости сенатор Александр Башкин. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T11:47

2022-02-19T11:47

2022-02-19T11:48

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александр башкин

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Уход из жизни Бориса Невзорова стал большой потерей для россиян, COVID продолжает забирать жизни, сказал РИА Новости сенатор Александр Башкин.Невзоров скончался на 73 году жизни от осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции."Это большая горечь для всех россиян, для профессионалов, зрителей", - сказал сенатор.По его словам, для Астраханской области, которую Башкин представляет в Совфеде, это ещё и личная потеря, поскольку молодость Невзорова прошла в Астрахани, он играл в местном ТЮЗе. "Мы все знаем его творчество. Это человек, которого мы, астраханцы, считаем своим", - сказал политик.По его словам, Астраханская область, как и каждый регион, гордится своими талантами."К сожалению, уходят люди, уходят от этой напасти. И все разговоры о том, что COVID уже безобидный, уже куда-то уходит - это попытка выдать желаемое за действительное", - отметил Башкин.Сенатор подчеркнул, что, к сожалению, "опасность сохраняется и нужно делать всё, что говорят врачи".

https://ria.ru/20220218/nevzorov-1773696552.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, борис невзоров, совет федерации рф, александр башкин