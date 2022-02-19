https://ria.ru/20220219/moskva-1774035418.html
Службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности
Службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности - РИА Новости, 21.02.2022
Службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности
Службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-19T10:57
2022-02-19T10:57
2022-02-21T12:16
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в субботу в столице плюс 1-3 градуса, дождь, мокрый снег. Сохраняется сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду."Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов", - говорится в сообщении.Уточняется, что под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.Москвичей предупреждают, что стоит быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20220218/asfalt-1773481195.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Службы Москвы
продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в субботу в столице плюс 1-3 градуса, дождь, мокрый снег. Сохраняется сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду.
"Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.
"Продолжается дежурство бригад ГУП "Мосводосток". Специалисты очищают водоприемные решетки и ливнестоки для недопущения временных скоплений воды. Все заявки горожан о временных скоплениях воды оперативно отрабатываются", - дополняется в сообщении.
Москвичей предупреждают, что стоит быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Опубликовано: Артем Смирнов