https://ria.ru/20220219/moskva-1774035418.html

Службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности

Службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности - РИА Новости, 21.02.2022

Службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности

Службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-19T10:57

2022-02-19T10:57

2022-02-21T12:16

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в субботу в столице плюс 1-3 градуса, дождь, мокрый снег. Сохраняется сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду."Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов", - говорится в сообщении.Уточняется, что под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.Москвичей предупреждают, что стоит быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20220218/asfalt-1773481195.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы