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Службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности
Службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности - РИА Новости, 21.02.2022
Службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности
Службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-19T10:57
2022-02-21T12:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в субботу в столице плюс 1-3 градуса, дождь, мокрый снег. Сохраняется сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду."Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов", - говорится в сообщении.Уточняется, что под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.Москвичей предупреждают, что стоит быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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Артем Смирнов
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москва, городское хозяйство москвы
10:57 19.02.2022 (обновлено: 12:16 21.02.2022)
 

Службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в субботу в столице плюс 1-3 градуса, дождь, мокрый снег. Сохраняется сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду.
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18 февраля, 08:52Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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"Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.
"Продолжается дежурство бригад ГУП "Мосводосток". Специалисты очищают водоприемные решетки и ливнестоки для недопущения временных скоплений воды. Все заявки горожан о временных скоплениях воды оперативно отрабатываются", - дополняется в сообщении.
Москвичей предупреждают, что стоит быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Опубликовано: Артем Смирнов
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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