10:01 19.02.2022 (обновлено: 11:22 19.02.2022)
В ЛНР объявили всеобщую мобилизацию
Глава ЛНР Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в республике
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК/МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о проведении в самопровозглашенной республике всеобщей мобилизации.
"Объявить на территории Луганской Народной Республики общую мобилизацию", - говорится в указе главы ЛНР.
Указом запрещается выезд из ЛНР мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет.
Пасечник в своем обращении призвал жителей ЛНР, "находящихся в запасе и способных держать в руках оружие", прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту республики.
Глава ЛНР указом разрешил исполнительным властям изымать необходимые для нужд обороны транспортные средства и имущество у предприятий и граждан.
"Государственным органам Луганской Народной Республики… обеспечить осуществление комплекса мероприятий по переводу экономики…, исполнительных органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций на работу в условиях военного времени, переводу Народной милиции…, других воинских формирования и органов… на организацию и состав военного времени", - отмечается в указе.
Ранее в субботу глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что подписал указ о всеобщей мобилизации в республике.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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Опубликовано: Ольга Фомченкова