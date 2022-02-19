https://ria.ru/20220219/mobilizatsiya-1773731024.html

В ЛНР объявили всеобщую мобилизацию

В ЛНР объявили всеобщую мобилизацию - РИА Новости, 19.02.2022

В ЛНР объявили всеобщую мобилизацию

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о проведении в самопровозглашенной республике всеобщей мобилизации. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T10:01

2022-02-19T10:01

2022-02-19T11:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

лнр

леонид пасечник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771159606_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_dec74e052576661e5d1ec9a9c90974ed.jpg

ЛУГАНСК/МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о проведении в самопровозглашенной республике всеобщей мобилизации."Объявить на территории Луганской Народной Республики общую мобилизацию", - говорится в указе главы ЛНР.Указом запрещается выезд из ЛНР мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. Пасечник в своем обращении призвал жителей ЛНР, "находящихся в запасе и способных держать в руках оружие", прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту республики.Глава ЛНР указом разрешил исполнительным властям изымать необходимые для нужд обороны транспортные средства и имущество у предприятий и граждан.Ранее в субботу глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что подписал указ о всеобщей мобилизации в республике.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лнр, леонид пасечник