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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/mobilizatsiya-1773731024.html
В ЛНР объявили всеобщую мобилизацию
В ЛНР объявили всеобщую мобилизацию - РИА Новости, 19.02.2022
В ЛНР объявили всеобщую мобилизацию
Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о проведении в самопровозглашенной республике всеобщей мобилизации. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T10:01
2022-02-19T11:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
лнр
леонид пасечник
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ЛУГАНСК/МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о проведении в самопровозглашенной республике всеобщей мобилизации."Объявить на территории Луганской Народной Республики общую мобилизацию", - говорится в указе главы ЛНР.Указом запрещается выезд из ЛНР мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. Пасечник в своем обращении призвал жителей ЛНР, "находящихся в запасе и способных держать в руках оружие", прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту республики.Глава ЛНР указом разрешил исполнительным властям изымать необходимые для нужд обороны транспортные средства и имущество у предприятий и граждан.Ранее в субботу глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что подписал указ о всеобщей мобилизации в республике.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, лнр, леонид пасечник
10:01 19.02.2022 (обновлено: 11:22 19.02.2022)
 
В ЛНР объявили всеобщую мобилизацию

Глава ЛНР Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в республике

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК/МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о проведении в самопровозглашенной республике всеобщей мобилизации.
"Объявить на территории Луганской Народной Республики общую мобилизацию", - говорится в указе главы ЛНР.
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Указом запрещается выезд из ЛНР мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет.
Пасечник в своем обращении призвал жителей ЛНР, "находящихся в запасе и способных держать в руках оружие", прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту республики.
Глава ЛНР указом разрешил исполнительным властям изымать необходимые для нужд обороны транспортные средства и имущество у предприятий и граждан.

"Государственным органам Луганской Народной Республики… обеспечить осуществление комплекса мероприятий по переводу экономики…, исполнительных органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций на работу в условиях военного времени, переводу Народной милиции…, других воинских формирования и органов… на организацию и состав военного времени", - отмечается в указе.

Ранее в субботу глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что подписал указ о всеобщей мобилизации в республике.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛНРЛеонид Пасечник
 
 
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