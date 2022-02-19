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В ЛНР приостановили проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий
В ЛНР приостановили проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий - РИА Новости, 19.02.2022
В ЛНР приостановили проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий
Проведение в Луганской народной республике культурно-массовых и спортивных мероприятий приостановлено с 19 февраля из-за обострения ситуации, сообщили в... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:41
2022-02-19T14:41
2022-02-19T14:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донбасс
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Проведение в Луганской народной республике культурно-массовых и спортивных мероприятий приостановлено с 19 февраля из-за обострения ситуации, сообщили в министерстве культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР."Министерство культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР в связи с обострением ситуации на линии боевого соприкосновения с 19 февраля приостанавливает проведение культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий", - говорится в сообщении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донбасс
В ЛНР приостановили проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий
Власти ЛНР приостановили проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий