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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/lnr-1773775466.html
В ЛНР приостановили проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий
В ЛНР приостановили проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий - РИА Новости, 19.02.2022
В ЛНР приостановили проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий
Проведение в Луганской народной республике культурно-массовых и спортивных мероприятий приостановлено с 19 февраля из-за обострения ситуации, сообщили в... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:41
2022-02-19T14:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донбасс
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Проведение в Луганской народной республике культурно-массовых и спортивных мероприятий приостановлено с 19 февраля из-за обострения ситуации, сообщили в министерстве культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР."Министерство культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР в связи с обострением ситуации на линии боевого соприкосновения с 19 февраля приостанавливает проведение культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий", - говорится в сообщении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Фомченкова
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в мире, луганская народная республика, донбасс
14:41 19.02.2022
 
В ЛНР приостановили проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий

Власти ЛНР приостановили проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий

© REUTERS / Alexander ErmochenkoБойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Бойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Бойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Проведение в Луганской народной республике культурно-массовых и спортивных мероприятий приостановлено с 19 февраля из-за обострения ситуации, сообщили в министерстве культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР.
"Министерство культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР в связи с обострением ситуации на линии боевого соприкосновения с 19 февраля приостанавливает проведение культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий", - говорится в сообщении.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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Вчера, 11:15Инфографика
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
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