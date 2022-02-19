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В ЛНР приостановили проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий

В ЛНР приостановили проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий - РИА Новости, 19.02.2022

В ЛНР приостановили проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий

Проведение в Луганской народной республике культурно-массовых и спортивных мероприятий приостановлено с 19 февраля из-за обострения ситуации, сообщили в... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:41

2022-02-19T14:41

2022-02-19T14:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

донбасс

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Проведение в Луганской народной республике культурно-массовых и спортивных мероприятий приостановлено с 19 февраля из-за обострения ситуации, сообщили в министерстве культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР."Министерство культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР в связи с обострением ситуации на линии боевого соприкосновения с 19 февраля приостанавливает проведение культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий", - говорится в сообщении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

луганская народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, донбасс