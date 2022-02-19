https://ria.ru/20220219/koronavirus-1773756890.html

Московские врачи отправятся в девять регионов помогать в борьбе с COVID-19

Московские врачи отправятся в девять регионов помогать в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 19.02.2022

Московские врачи отправятся в девять регионов помогать в борьбе с COVID-19

Мультидисциплинарные бригады столичных врачей, всего 56 специалистов, отправятся на две недели в девять регионов страны, которым требуется помощь в борьбе с... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T12:45

2022-02-19T12:45

2022-02-19T12:45

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мультидисциплинарные бригады столичных врачей, всего 56 специалистов, отправятся на две недели в девять регионов страны, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель столичного оперштаба Анастасия Ракова."В Москве накоплен самый большой в стране опыт борьбы с COVID-19. Мы стараемся подготовить систему здравоохранения к любому развитию эпидемиологической ситуации и быстро адаптируем ее исходя из складывающихся условий. Сейчас в столице преодолен пик заболеваемости, и мы можем оказать помощь другим регионам. Это стало регулярной практикой для московских специалистов с самого начала пандемии, и сейчас 56 медиков вновь отправятся в девять регионов страны на две недели. В составе мультидисциплинарных бригад высокопрофессиональные врачи и медсестры, которые уже почти два года занимаются лечением COVID-19 в столичных стационарах и поликлиниках", - рассказала вице-мэр.По её словам, выездные бригады состоят из врачей ведущих лечебных учреждений Москвы. В составе каждой бригады специалисты различных профилей – инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры, эпидемиологи."Медики отправятся в Курскую, Саратовскую и Амурскую области, в Чувашскую Республику, Республику Северная Осетия-Алания, Забайкальский край, Алтайский край, Нижний Новгород и Республику Крым. В зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе бригада будет оказывать консультативно-диагностическую помощь", - отметила Ракова.Вице-мэр уточнила, что московские врачи помогали регионам с самой сложной эпидемиологической ситуацией с самого начала пандемии. Более 250 специалистов московских медицинских организаций посетили 14 регионов. Медики выезжали в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан, Тыву, Удмуртию, в Ханты-Мансийск, Забайкальский и Камчатский край, Владимирскую, Псковскую области и другие регионы, а также Узбекистан и Казахстан. Столичные специалисты также регулярно проводят видеоконференции и вебинары по успешным методикам лечения коронавирусной инфекции с коллегами из регионов.

https://ria.ru/20220211/postkovid-1772187929.html

https://ria.ru/20220217/koronavirus-1773280846.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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