Московские врачи отправятся в девять регионов помогать в борьбе с COVID-19
Заммэра Ракова: московские врачи отправятся в девять регионов помогать в борьбе с COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники и пациент с COVID-19 в резервном госпитале на ВДНХ в Москве
Медицинские сотрудники и пациент с COVID-19 в резервном госпитале на ВДНХ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мультидисциплинарные бригады столичных врачей, всего 56 специалистов, отправятся на две недели в девять регионов страны, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель столичного оперштаба Анастасия Ракова.
"В Москве накоплен самый большой в стране опыт борьбы с COVID-19. Мы стараемся подготовить систему здравоохранения к любому развитию эпидемиологической ситуации и быстро адаптируем ее исходя из складывающихся условий. Сейчас в столице преодолен пик заболеваемости, и мы можем оказать помощь другим регионам. Это стало регулярной практикой для московских специалистов с самого начала пандемии, и сейчас 56 медиков вновь отправятся в девять регионов страны на две недели. В составе мультидисциплинарных бригад высокопрофессиональные врачи и медсестры, которые уже почти два года занимаются лечением COVID-19 в столичных стационарах и поликлиниках", - рассказала вице-мэр.
По её словам, выездные бригады состоят из врачей ведущих лечебных учреждений Москвы. В составе каждой бригады специалисты различных профилей – инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры, эпидемиологи.
"Медики отправятся в Курскую, Саратовскую и Амурскую области, в Чувашскую Республику, Республику Северная Осетия-Алания, Забайкальский край, Алтайский край, Нижний Новгород и Республику Крым. В зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе бригада будет оказывать консультативно-диагностическую помощь", - отметила Ракова.
Вице-мэр уточнила, что московские врачи помогали регионам с самой сложной эпидемиологической ситуацией с самого начала пандемии. Более 250 специалистов московских медицинских организаций посетили 14 регионов. Медики выезжали в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан, Тыву, Удмуртию, в Ханты-Мансийск, Забайкальский и Камчатский край, Владимирскую, Псковскую области и другие регионы, а также Узбекистан и Казахстан. Столичные специалисты также регулярно проводят видеоконференции и вебинары по успешным методикам лечения коронавирусной инфекции с коллегами из регионов.
Опубликовано: Ольга Фомченкова