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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220219/koronavirus-1773740292.html
В Москве за сутки госпитализировали 883 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 883 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 19.02.2022
В Москве за сутки госпитализировали 883 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки выявлено 6874 новых случая COVID, скончались 87 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:10
2022-02-19T11:27
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 6874 новых случая COVID, скончались 87 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 6874, выздоровело 35 764, 87 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении."За сутки госпитализированы 883 человека. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 559 человек", - говорится в сообщении в Telegram столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Всего с начала пандемии в столице был выявлен 2 657 801 случай коронавируса, выздоровели 2 398 976 человек, 40 531 человек умерли из-за COVID-19.
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здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
11:10 19.02.2022 (обновлено: 11:27 19.02.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 883 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки выявили 6874 новых случая COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинские работники в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 6874 новых случая COVID, скончались 87 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 6874, выздоровело 35 764, 87 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.
"За сутки госпитализированы 883 человека. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 559 человек", - говорится в сообщении в Telegram столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Всего с начала пандемии в столице был выявлен 2 657 801 случай коронавируса, выздоровели 2 398 976 человек, 40 531 человек умерли из-за COVID-19.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМоскваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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