11:10 19.02.2022 (обновлено: 11:27 19.02.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 883 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки выявили 6874 новых случая COVID-19
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 6874 новых случая COVID, скончались 87 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 6874, выздоровело 35 764, 87 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.
"За сутки госпитализированы 883 человека. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 559 человек", - говорится в сообщении в Telegram столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Всего с начала пандемии в столице был выявлен 2 657 801 случай коронавируса, выздоровели 2 398 976 человек, 40 531 человек умерли из-за COVID-19.
Опубликовано: Ольга Фомченкова