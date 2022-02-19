https://ria.ru/20220219/koronavirus-1773740292.html

В Москве за сутки госпитализировали 883 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 883 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 19.02.2022

В Москве за сутки госпитализировали 883 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки выявлено 6874 новых случая COVID, скончались 87 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T11:10

2022-02-19T11:10

2022-02-19T11:27

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 6874 новых случая COVID, скончались 87 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 6874, выздоровело 35 764, 87 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении."За сутки госпитализированы 883 человека. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 559 человек", - говорится в сообщении в Telegram столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Всего с начала пандемии в столице был выявлен 2 657 801 случай коронавируса, выздоровели 2 398 976 человек, 40 531 человек умерли из-за COVID-19.

https://ria.ru/20220217/koronavirus-1773280846.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19