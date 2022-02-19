https://ria.ru/20220219/koronavirus-1773739685.html

В Подмосковье за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 19.02.2022

В Подмосковье за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Московской области количество заражённых коронавирусом увеличилось на 5188, следует из опубликованных в субботу данных на сайте... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T11:05

2022-02-19T11:05

2022-02-19T11:06

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области количество заражённых коронавирусом увеличилось на 5188, следует из опубликованных в субботу данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 5188 новых случаев заражения COVID-19, ещё 27 человек скончались.Днём ранее количество новых заражённых составляло 5161.

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), коронавирус в россии