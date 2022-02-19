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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220219/koronavirus-1773739685.html
В Подмосковье за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 19.02.2022
В Подмосковье за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Московской области количество заражённых коронавирусом увеличилось на 5188, следует из опубликованных в субботу данных на сайте... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:05
2022-02-19T11:06
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области количество заражённых коронавирусом увеличилось на 5188, следует из опубликованных в субботу данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 5188 новых случаев заражения COVID-19, ещё 27 человек скончались.Днём ранее количество новых заражённых составляло 5161.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), коронавирус в россии
11:05 19.02.2022 (обновлено: 11:06 19.02.2022)
 
В Подмосковье за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье выявили 5188 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и автомобиль реанимации на территории ФМБА в Химках
Медицинский работник и автомобиль реанимации на территории ФМБА в Химках - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник и автомобиль реанимации на территории ФМБА в Химках. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области количество заражённых коронавирусом увеличилось на 5188, следует из опубликованных в субботу данных на сайте стопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 5188 новых случаев заражения COVID-19, ещё 27 человек скончались.
Днём ранее количество новых заражённых составляло 5161.
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Коронавирус в России
 
 
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