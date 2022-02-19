https://ria.ru/20220219/koronavirus-1773739685.html
В Подмосковье за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 19.02.2022
В Подмосковье за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Московской области количество заражённых коронавирусом увеличилось на 5188, следует из опубликованных в субботу данных на сайте... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:05
2022-02-19T11:05
2022-02-19T11:06
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области количество заражённых коронавирусом увеличилось на 5188, следует из опубликованных в субботу данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 5188 новых случаев заражения COVID-19, ещё 27 человек скончались.Днём ранее количество новых заражённых составляло 5161.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), коронавирус в россии
11:05 19.02.2022 (обновлено: 11:06 19.02.2022)
В Подмосковье за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье выявили 5188 новых случаев заражения коронавирусом за сутки