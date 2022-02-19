https://ria.ru/20220219/ipoteka-1773749590.html

В России подорожала ипотека

В России подорожала ипотека - РИА Новости, 19.02.2022

В России подорожала ипотека

Российские банки продолжают увеличивать ставки по ипотеке, следуя динамике ключевой ставки ЦБ, рассказали опрошенные РИА Новости участники рынка. О пересмотре... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T12:00

2022-02-19T12:00

2022-02-19T12:00

экономика

ипотека

россия

центральный банк рф (цб рф)

втб

сбербанк россии

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские банки продолжают увеличивать ставки по ипотеке, следуя динамике ключевой ставки ЦБ, рассказали опрошенные РИА Новости участники рынка. О пересмотре ставки утром в пятницу объявил Сбербанк, аналогичные решения уже приняли или готовятся принять еще несколько игроков.Сбербанк в конце недели повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на один процентный пункт - до 11,3%. Крупнейший российский банк в начале февраля уже повышал ставки по этим программам, также на один процентный пункт. Однако ЦБ РФ 11 февраля принял решение повысить ключевую ставку еще на 1 процентный пункт - до 9,5% годовых.В ВТБ рассказали, что внимательно следят за ситуацией на рынке. На сегодняшний день банк не менял условия по своим ипотечным кредитам. "При этом мы не исключаем пересмотра тарифов", - отметили в кредитной организации.Аналогичное Сбербанку решение уже принял Росбанк. "В условиях повышения ключевой ставки и, соответственно, увеличения стоимости фондирования Росбанк принял решение с 24 февраля 2022 года повысить ставки на 0,75 процентного пункта по всем продуктам ипотечного кредитования за исключением программ с господдержкой, по которым ставки остаются прежними", - сообщили в банке.Промсвязьбанк еще в начале февраля повысил ипотечные ставки по программе "Новостройка" на 0,7-1,25 процентного пункта в зависимости от параметров кредита, при этом ставки по программе "Дальневосточная ипотека" были снижены. Банк "Санкт-Петербург" в феврале увеличил ставки по основным ипотечным программам примерно на один процентный пункт, за исключением госпрограмм. АТБ также поднял ставки по ипотеке."Открытие" и Московский кредитный банк собираются последить за рынком и уже потом принимать решение по ставкам.

https://realty.ria.ru/20220218/ipoteka-1773578221.html

https://ria.ru/20220210/ipoteka-1772116136.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, ипотека, россия, центральный банк рф (цб рф), втб, сбербанк россии