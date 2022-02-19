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https://ria.ru/20220219/ipoteka-1773749590.html
В России подорожала ипотека
В России подорожала ипотека - РИА Новости, 19.02.2022
В России подорожала ипотека
Российские банки продолжают увеличивать ставки по ипотеке, следуя динамике ключевой ставки ЦБ, рассказали опрошенные РИА Новости участники рынка. О пересмотре... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T12:00
2022-02-19T12:00
экономика
ипотека
россия
центральный банк рф (цб рф)
втб
сбербанк россии
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские банки продолжают увеличивать ставки по ипотеке, следуя динамике ключевой ставки ЦБ, рассказали опрошенные РИА Новости участники рынка. О пересмотре ставки утром в пятницу объявил Сбербанк, аналогичные решения уже приняли или готовятся принять еще несколько игроков.Сбербанк в конце недели повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на один процентный пункт - до 11,3%. Крупнейший российский банк в начале февраля уже повышал ставки по этим программам, также на один процентный пункт. Однако ЦБ РФ 11 февраля принял решение повысить ключевую ставку еще на 1 процентный пункт - до 9,5% годовых.В ВТБ рассказали, что внимательно следят за ситуацией на рынке. На сегодняшний день банк не менял условия по своим ипотечным кредитам. "При этом мы не исключаем пересмотра тарифов", - отметили в кредитной организации.Аналогичное Сбербанку решение уже принял Росбанк. "В условиях повышения ключевой ставки и, соответственно, увеличения стоимости фондирования Росбанк принял решение с 24 февраля 2022 года повысить ставки на 0,75 процентного пункта по всем продуктам ипотечного кредитования за исключением программ с господдержкой, по которым ставки остаются прежними", - сообщили в банке.Промсвязьбанк еще в начале февраля повысил ипотечные ставки по программе "Новостройка" на 0,7-1,25 процентного пункта в зависимости от параметров кредита, при этом ставки по программе "Дальневосточная ипотека" были снижены. Банк "Санкт-Петербург" в феврале увеличил ставки по основным ипотечным программам примерно на один процентный пункт, за исключением госпрограмм. АТБ также поднял ставки по ипотеке."Открытие" и Московский кредитный банк собираются последить за рынком и уже потом принимать решение по ставкам.
https://realty.ria.ru/20220218/ipoteka-1773578221.html
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экономика, ипотека, россия, центральный банк рф (цб рф), втб, сбербанк россии
12:00 19.02.2022
 
В России подорожала ипотека

Ипотека в России продолжает дорожать вслед за ростом ключевой ставки

© РИА Новости / Антон ДенисовОсмотр квартиры в новостройке
Осмотр квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Осмотр квартиры в новостройке . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские банки продолжают увеличивать ставки по ипотеке, следуя динамике ключевой ставки ЦБ, рассказали опрошенные РИА Новости участники рынка. О пересмотре ставки утром в пятницу объявил Сбербанк, аналогичные решения уже приняли или готовятся принять еще несколько игроков.
Сбербанк в конце недели повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на один процентный пункт - до 11,3%. Крупнейший российский банк в начале февраля уже повышал ставки по этим программам, также на один процентный пункт. Однако ЦБ РФ 11 февраля принял решение повысить ключевую ставку еще на 1 процентный пункт - до 9,5% годовых.
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В ВТБ рассказали, что внимательно следят за ситуацией на рынке. На сегодняшний день банк не менял условия по своим ипотечным кредитам. "При этом мы не исключаем пересмотра тарифов", - отметили в кредитной организации.
Аналогичное Сбербанку решение уже принял Росбанк. "В условиях повышения ключевой ставки и, соответственно, увеличения стоимости фондирования Росбанк принял решение с 24 февраля 2022 года повысить ставки на 0,75 процентного пункта по всем продуктам ипотечного кредитования за исключением программ с господдержкой, по которым ставки остаются прежними", - сообщили в банке.
Промсвязьбанк еще в начале февраля повысил ипотечные ставки по программе "Новостройка" на 0,7-1,25 процентного пункта в зависимости от параметров кредита, при этом ставки по программе "Дальневосточная ипотека" были снижены. Банк "Санкт-Петербург" в феврале увеличил ставки по основным ипотечным программам примерно на один процентный пункт, за исключением госпрограмм. АТБ также поднял ставки по ипотеке.
"Открытие" и Московский кредитный банк собираются последить за рынком и уже потом принимать решение по ставкам.
Ипотека с господдержкой - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 16:58
Ипотека с господдержкой в 2022 году: ставка, как взять, советы экспертов
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ЭкономикаИпотекаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБСбербанк России
 
 
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