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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/gorlovka-1773789017.html
В пригороде Горловки два дома повреждены из-за обстрела со стороны ВСУ
В пригороде Горловки два дома повреждены из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.02.2022
В пригороде Горловки два дома повреждены из-за обстрела со стороны ВСУ
Два жилых дома в пригороде Горловки в ДНР получили повреждения в результате ночного обстрела украинских силовиков, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T16:07
2022-02-19T16:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
владимир зеленский
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Два жилых дома в пригороде Горловки в ДНР получили повреждения в результате ночного обстрела украинских силовиков, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее заявило, что получило информацию о повреждениях жилых домов в Донецке и Горловке в результате обстрелов со стороны украинских силовиков."В результате ночного обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред) в н.п. Зайцево (южное) пострадали два жилых дома", - говорится в заявлении.По данным представительства, у одного из домов поврежден забор, в другом доме повреждены остекление дома и гаража, ворота, автомобиль жителей посечен осколками. Согласно заявлению, в момент обстрела в доме находилось двое пенсионеров. Кроме того, в непосредственной близости к жилым домам также был обнаружен неразорвавшийся боеприпас.Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/donbass-1773780058.html
донбасс
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луганская народная республика
зайцево
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Дарья Буймова
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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, зайцево, сцкк, горловка
16:07 19.02.2022 (обновлено: 16:22 19.02.2022)
 
В пригороде Горловки два дома повреждены из-за обстрела со стороны ВСУ

В пригороде Горловки два дома повреждены из-за ночного обстрела со стороны ВСУ

© REUTERS / Anna KudriavtsevaУкраинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Anna Kudriavtseva
Украинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Два жилых дома в пригороде Горловки в ДНР получили повреждения в результате ночного обстрела украинских силовиков, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Представительство ДНР в СЦКК ранее заявило, что получило информацию о повреждениях жилых домов в Донецке и Горловке в результате обстрелов со стороны украинских силовиков.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 15:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Горловка и Докучаевск подверглись новым обстрелам со стороны ВСУ
"В результате ночного обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред) в н.п. Зайцево (южное) пострадали два жилых дома", - говорится в заявлении.
По данным представительства, у одного из домов поврежден забор, в другом доме повреждены остекление дома и гаража, ворота, автомобиль жителей посечен осколками. Согласно заявлению, в момент обстрела в доме находилось двое пенсионеров. Кроме того, в непосредственной близости к жилым домам также был обнаружен неразорвавшийся боеприпас.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассСитуация в ДНР и ЛНРДенис ПушилинВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗайцевоСЦККГорловка
 
 
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