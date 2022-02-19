https://ria.ru/20220219/gorlovka-1773789017.html

В пригороде Горловки два дома повреждены из-за обстрела со стороны ВСУ

В пригороде Горловки два дома повреждены из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.02.2022

В пригороде Горловки два дома повреждены из-за обстрела со стороны ВСУ

Два жилых дома в пригороде Горловки в ДНР получили повреждения в результате ночного обстрела украинских силовиков, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T16:07

2022-02-19T16:07

2022-02-19T16:22

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в мире

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луганская народная республика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Два жилых дома в пригороде Горловки в ДНР получили повреждения в результате ночного обстрела украинских силовиков, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее заявило, что получило информацию о повреждениях жилых домов в Донецке и Горловке в результате обстрелов со стороны украинских силовиков."В результате ночного обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред) в н.п. Зайцево (южное) пострадали два жилых дома", - говорится в заявлении.По данным представительства, у одного из домов поврежден забор, в другом доме повреждены остекление дома и гаража, ворота, автомобиль жителей посечен осколками. Согласно заявлению, в момент обстрела в доме находилось двое пенсионеров. Кроме того, в непосредственной близости к жилым домам также был обнаружен неразорвавшийся боеприпас.Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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