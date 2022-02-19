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СМИ: подозревавшийся в "подборе" девушек для Эпстина умер в тюрьме
СМИ: подозревавшийся в "подборе" девушек для Эпстина умер в тюрьме - РИА Новости, 19.02.2022
СМИ: подозревавшийся в "подборе" девушек для Эпстина умер в тюрьме
Бывший французский модельный агент Жан-Люк Брюнель, подозревавшийся в "подборе" девушек для американского финансиста Джеффри Эпстина, которого привлекли к... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T16:17
2022-02-19T16:24
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ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Бывший французский модельный агент Жан-Люк Брюнель, подозревавшийся в "подборе" девушек для американского финансиста Джеффри Эпстина, которого привлекли к уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними, обнаружен мертвым в парижской тюрьме Санте, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свою информацию."Бывший французский модельный агент Жан-Люк Брюнель, связанный с делом Джеффри Эпстина, с которым он был близок, был обнаружен мертвым в заключении", - говорится в сообщении телеканала, по информации которого мужчина покончил с собой.Как, в свою очередь, передает агентство Франс Пресс, прокуратура Парижа подтвердила факт смерти Брюнеля и указала, что было начато расследование для установления ее причин.В декабре 2020 года сообщалось, что Брюнелю были предъявлены обвинения в изнасиловании несовершеннолетних и сексуальных домогательствах. Французские власти начали расследование в отношении него в августе 2019 года. Как сообщали СМИ, несколько бывших топ-моделей обвиняли его в изнасиловании. Кроме того, его подозревали в "подборе" девушек для Эпстина.Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20211130/epstin-1761375860.html
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в мире, сша, париж, нью-йорк (город)
16:17 19.02.2022 (обновлено: 16:24 19.02.2022)
 
СМИ: подозревавшийся в "подборе" девушек для Эпстина умер в тюрьме

BFMTV: подозревавшегося в "подборе" девушек для Эпстина француза нашли мертвым в тюрьме

© Philippe HuguenСотрудники жандармерии во Франции
Сотрудники жандармерии во Франции
© Philippe Huguen
Сотрудники жандармерии во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Бывший французский модельный агент Жан-Люк Брюнель, подозревавшийся в "подборе" девушек для американского финансиста Джеффри Эпстина, которого привлекли к уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними, обнаружен мертвым в парижской тюрьме Санте, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свою информацию.
"Бывший французский модельный агент Жан-Люк Брюнель, связанный с делом Джеффри Эпстина, с которым он был близок, был обнаружен мертвым в заключении", - говорится в сообщении телеканала, по информации которого мужчина покончил с собой.
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В суде заявили, что подруга банкира-насильника Эпштейна заманивала жертв
Как, в свою очередь, передает агентство Франс Пресс, прокуратура Парижа подтвердила факт смерти Брюнеля и указала, что было начато расследование для установления ее причин.
В декабре 2020 года сообщалось, что Брюнелю были предъявлены обвинения в изнасиловании несовершеннолетних и сексуальных домогательствах. Французские власти начали расследование в отношении него в августе 2019 года. Как сообщали СМИ, несколько бывших топ-моделей обвиняли его в изнасиловании. Кроме того, его подозревали в "подборе" девушек для Эпстина.
Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
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