16:17 19.02.2022 (обновлено: 16:24 19.02.2022)
СМИ: подозревавшийся в "подборе" девушек для Эпстина умер в тюрьме
BFMTV: подозревавшегося в "подборе" девушек для Эпстина француза нашли мертвым в тюрьме
© Philippe HuguenСотрудники жандармерии во Франции
© Philippe Huguen
Сотрудники жандармерии во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Бывший французский модельный агент Жан-Люк Брюнель, подозревавшийся в "подборе" девушек для американского финансиста Джеффри Эпстина, которого привлекли к уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними, обнаружен мертвым в парижской тюрьме Санте, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свою информацию.
"Бывший французский модельный агент Жан-Люк Брюнель, связанный с делом Джеффри Эпстина, с которым он был близок, был обнаружен мертвым в заключении", - говорится в сообщении телеканала, по информации которого мужчина покончил с собой.
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Как, в свою очередь, передает агентство Франс Пресс, прокуратура Парижа подтвердила факт смерти Брюнеля и указала, что было начато расследование для установления ее причин.
В декабре 2020 года сообщалось, что Брюнелю были предъявлены обвинения в изнасиловании несовершеннолетних и сексуальных домогательствах. Французские власти начали расследование в отношении него в августе 2019 года. Как сообщали СМИ, несколько бывших топ-моделей обвиняли его в изнасиловании. Кроме того, его подозревали в "подборе" девушек для Эпстина.
Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
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Опубликовано: Дарья Буймова