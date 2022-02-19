https://ria.ru/20220219/frantsiya-1773790443.html

СМИ: подозревавшийся в "подборе" девушек для Эпстина умер в тюрьме

СМИ: подозревавшийся в "подборе" девушек для Эпстина умер в тюрьме - РИА Новости, 19.02.2022

СМИ: подозревавшийся в "подборе" девушек для Эпстина умер в тюрьме

Бывший французский модельный агент Жан-Люк Брюнель, подозревавшийся в "подборе" девушек для американского финансиста Джеффри Эпстина, которого привлекли к... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T16:17

2022-02-19T16:17

2022-02-19T16:24

в мире

сша

париж

нью-йорк (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149040/57/1490405724_0:0:4590:2581_1920x0_80_0_0_9a535bef27bb94646c9db5d18422057d.jpg

ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Бывший французский модельный агент Жан-Люк Брюнель, подозревавшийся в "подборе" девушек для американского финансиста Джеффри Эпстина, которого привлекли к уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними, обнаружен мертвым в парижской тюрьме Санте, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свою информацию."Бывший французский модельный агент Жан-Люк Брюнель, связанный с делом Джеффри Эпстина, с которым он был близок, был обнаружен мертвым в заключении", - говорится в сообщении телеканала, по информации которого мужчина покончил с собой.Как, в свою очередь, передает агентство Франс Пресс, прокуратура Парижа подтвердила факт смерти Брюнеля и указала, что было начато расследование для установления ее причин.В декабре 2020 года сообщалось, что Брюнелю были предъявлены обвинения в изнасиловании несовершеннолетних и сексуальных домогательствах. Французские власти начали расследование в отношении него в августе 2019 года. Как сообщали СМИ, несколько бывших топ-моделей обвиняли его в изнасиловании. Кроме того, его подозревали в "подборе" девушек для Эпстина.Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20211130/epstin-1761375860.html

https://ria.ru/20190812/1557391980.html

сша

париж

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, париж, нью-йорк (город)