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Жителей ДНР эвакуировали на поездах в Россию
Жителей ДНР эвакуировали на поездах в Россию - РИА Новости, 19.02.2022
Жителей ДНР эвакуировали на поездах в Россию
Жителей города Ясиноватая Донецкой народной республики вывезли на территорию России на поездах.
2022-02-19T17:40
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О массовой эвакуации в Российскую Федерацию гражданского населения из ДНР и ЛНР объявили главы самопровозглашенных республик. Ранее сообщилось о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
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Ольга Кожухова
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Жителей ДНР эвакуировали на поездах в Россию
Жителей города Ясиноватая Донецкой народной республики вывезли на территорию России на поездах. О массовой эвакуации в РФ гражданского населения из ДНР и ЛНР объявили главы самопровозглашенных республик. Ранее сообщилось о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
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видео, донбасс, беженцы, видео
Жителей ДНР эвакуировали на поездах в Россию
Жителей города Ясиноватая Донецкой народной республики вывезли на территорию России на поездах.
2022-02-19T17:40
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17:40 19.02.2022
 

Жителей ДНР эвакуировали на поездах в Россию

Читать ria.ru в
Жителей города Ясиноватая Донецкой народной республики вывезли на территорию России на поездах.
О массовой эвакуации в Российскую Федерацию гражданского населения из ДНР и ЛНР объявили главы самопровозглашенных республик. Ранее сообщилось о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Опубликовано: Ольга Кожухова
 
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LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
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