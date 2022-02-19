https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773802236.html

Жителей ДНР эвакуировали на поездах в Россию

Жителей ДНР эвакуировали на поездах в Россию - РИА Новости, 19.02.2022

Жителей ДНР эвакуировали на поездах в Россию

Жителей города Ясиноватая Донецкой народной республики вывезли на территорию России на поездах.

2022-02-19T17:40

2022-02-19T17:40

2022-02-19T17:40

видео

донбасс

беженцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773801705_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3a4a87ddf3762af74c193b07b713d8e5.jpg

О массовой эвакуации в Российскую Федерацию гражданского населения из ДНР и ЛНР объявили главы самопровозглашенных республик. Ранее сообщилось о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жителей ДНР эвакуировали на поездах в Россию Жителей города Ясиноватая Донецкой народной республики вывезли на территорию России на поездах. О массовой эвакуации в РФ гражданского населения из ДНР и ЛНР объявили главы самопровозглашенных республик. Ранее сообщилось о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. 2022-02-19T17:40 true PT1M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, донбасс, беженцы, видео