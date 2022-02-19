https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773802236.html
Жителей ДНР эвакуировали на поездах в Россию
Жителей ДНР эвакуировали на поездах в Россию - РИА Новости, 19.02.2022
Жителей ДНР эвакуировали на поездах в Россию
Жителей города Ясиноватая Донецкой народной республики вывезли на территорию России на поездах.
2022-02-19T17:40
2022-02-19T17:40
2022-02-19T17:40
видео
донбасс
беженцы
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О массовой эвакуации в Российскую Федерацию гражданского населения из ДНР и ЛНР объявили главы самопровозглашенных республик. Ранее сообщилось о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Жителей ДНР эвакуировали на поездах в Россию
Жителей города Ясиноватая Донецкой народной республики вывезли на территорию России на поездах. О массовой эвакуации в РФ гражданского населения из ДНР и ЛНР объявили главы самопровозглашенных республик. Ранее сообщилось о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
2022-02-19T17:40
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PT1M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, донбасс, беженцы, видео
Жителей ДНР эвакуировали на поездах в Россию
Жителей города Ясиноватая Донецкой народной республики вывезли на территорию России на поездах.
2022-02-19T17:40
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PT1M56S
Жителей ДНР эвакуировали на поездах в Россию
Жителей города Ясиноватая Донецкой народной республики вывезли на территорию России на поездах.