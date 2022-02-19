13:45 19.02.2022 (обновлено: 16:46 19.02.2022)
В ЛНР открыли 61 пункт сбора для эвакуации граждан
Премьер ЛНР Козлов: в республике открыли 61 пункт сбора для эвакуации граждан
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЛюди на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области
Люди на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Эвакуация из самопровозглашенной ЛНР в РФ осуществляется поездом и 219 автобусами, заявил председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.
"В Российскую Федерацию этот состав доставит порядка 650 человек…, состав сейчас находится на одном из пунктов сбора… Всего таких пунктов сбора на территории Луганской народной республики 61. В мероприятиях по эвакуации задействованы один железнодорожный состав и порядка 219 автобусов", - заявил Козлов журналистам.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Опубликовано: Ольга Фомченкова