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В ЛНР открыли 61 пункт сбора для эвакуации граждан

В ЛНР открыли 61 пункт сбора для эвакуации граждан - РИА Новости, 19.02.2022

В ЛНР открыли 61 пункт сбора для эвакуации граждан

Эвакуация из самопровозглашенной ЛНР в РФ осуществляется поездом и 219 автобусами, заявил председатель правительства ЛНР Сергей Козлов. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T13:45

2022-02-19T13:45

2022-02-19T16:46

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эвакуация жителей днр и лнр в россию

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Эвакуация из самопровозглашенной ЛНР в РФ осуществляется поездом и 219 автобусами, заявил председатель правительства ЛНР Сергей Козлов."В Российскую Федерацию этот состав доставит порядка 650 человек…, состав сейчас находится на одном из пунктов сбора… Всего таких пунктов сбора на территории Луганской народной республики 61. В мероприятиях по эвакуации задействованы один железнодорожный состав и порядка 219 автобусов", - заявил Козлов журналистам.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию