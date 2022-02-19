13:06 19.02.2022 (обновлено: 13:26 19.02.2022)
Более 13,5 тысячи человек эвакуировали в Россию из ЛНР
Глава правительства ЛНР Козлов: более 13,5 тысячи жителей республики эвакуировали в Россию
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЛюди на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области
Люди на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Эвакуация из самопровозглашенной ЛНР в РФ осуществляется поездом и 219 автобусами, всего были эвакуированы 13,5 тысячи человек, заявил председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.
"В Российскую Федерацию этот состав доставит порядка 650 человек…, состав сейчас находится на одном из пунктов сбора… Всего таких пунктов сбора на территории Луганской народной республики 61. В мероприятиях по эвакуации задействованы один железнодорожный состав и порядка 219 автобусов. По состоянию на 8.00 19 февраля территорию ЛНР в РФ покинули 13 573 человека", - заявил Козлов журналистам.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Опубликовано: Ольга Фомченкова