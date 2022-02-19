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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773760586.html
Более 13,5 тысячи человек эвакуировали в Россию из ЛНР
Более 13,5 тысячи человек эвакуировали в Россию из ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022
Более 13,5 тысячи человек эвакуировали в Россию из ЛНР
Эвакуация из самопровозглашенной ЛНР в РФ осуществляется поездом и 219 автобусами, всего были эвакуированы 13,5 тысячи человек, заявил председатель... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T13:06
2022-02-19T13:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Эвакуация из самопровозглашенной ЛНР в РФ осуществляется поездом и 219 автобусами, всего были эвакуированы 13,5 тысячи человек, заявил председатель правительства ЛНР Сергей Козлов."В Российскую Федерацию этот состав доставит порядка 650 человек…, состав сейчас находится на одном из пунктов сбора… Всего таких пунктов сбора на территории Луганской народной республики 61. В мероприятиях по эвакуации задействованы один железнодорожный состав и порядка 219 автобусов. По состоянию на 8.00 19 февраля территорию ЛНР в РФ покинули 13 573 человека", - заявил Козлов журналистам.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, россия
13:06 19.02.2022 (обновлено: 13:26 19.02.2022)
 
Более 13,5 тысячи человек эвакуировали в Россию из ЛНР

Глава правительства ЛНР Козлов: более 13,5 тысячи жителей республики эвакуировали в Россию

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЛюди на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области
Люди на контрольно-пропускном пункте Матвеев Курган в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Люди на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Эвакуация из самопровозглашенной ЛНР в РФ осуществляется поездом и 219 автобусами, всего были эвакуированы 13,5 тысячи человек, заявил председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.
Российскую Федерацию этот состав доставит порядка 650 человек…, состав сейчас находится на одном из пунктов сбора… Всего таких пунктов сбора на территории Луганской народной республики 61. В мероприятиях по эвакуации задействованы один железнодорожный состав и порядка 219 автобусов. По состоянию на 8.00 19 февраля территорию ЛНР в РФ покинули 13 573 человека", - заявил Козлов журналистам.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюРоссия
 
 
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