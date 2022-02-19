https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773758044.html

Беженцы из ДНР рассказали об очередях на КПП в Россию

Беженцы из ДНР рассказали об очередях на КПП в Россию - РИА Новости, 19.02.2022

Беженцы из ДНР рассказали об очередях на КПП в Россию

Беженцы из самопровозглашенной ДНР рассказали РИА Новости, что на пропускном пункте в Россию очень много людей, поэтому процесс досмотра очень долгий, ночью... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T12:52

2022-02-19T12:52

2022-02-19T12:52

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

донбасс

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СЕЛО НАТАЛЬЕВКА (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 19 фев - РИА Новости. Беженцы из самопровозглашенной ДНР рассказали РИА Новости, что на пропускном пункте в Россию очень много людей, поэтому процесс досмотра очень долгий, ночью возникали очереди, но пограничники вели себя корректно.По словам жительницы села Старобешево Натальи Александровны, когда звуки взрывов стали раздаваться рядом с ее домом, она вместе с племянницей и двумя внучками быстро села в машину и поехала в Россию."Ночь протолклись, народу очень много на пункте, очередь, но с нами нормально обращались. С детьми было очень тяжело, конечно. Мы просто сами приехали в лагерь "Спутник". Вот ждём заселения", - сказала она.Лагерь "Спутник" находится в селе Натальевка на берегу Таганрогского залива. Здесь уже разместилась многодетная семья Анастасии и Ярослава."Встретили нас хорошо. Пока не знаем, что делать дальше", - рассказала РИА Новости Анастасия.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773734965.html

https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773734128.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика