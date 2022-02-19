Беженцы из ДНР рассказали об очередях на КПП в Россию
Беженцы из ДНР рассказали о большой очереди на КПП в Россию из-за досмотра
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкАвтобусы на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области
Автобусы на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области
СЕЛО НАТАЛЬЕВКА (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 19 фев - РИА Новости. Беженцы из самопровозглашенной ДНР рассказали РИА Новости, что на пропускном пункте в Россию очень много людей, поэтому процесс досмотра очень долгий, ночью возникали очереди, но пограничники вели себя корректно.
По словам жительницы села Старобешево Натальи Александровны, когда звуки взрывов стали раздаваться рядом с ее домом, она вместе с племянницей и двумя внучками быстро села в машину и поехала в Россию.
"Ночь протолклись, народу очень много на пункте, очередь, но с нами нормально обращались. С детьми было очень тяжело, конечно. Мы просто сами приехали в лагерь "Спутник". Вот ждём заселения", - сказала она.
Лагерь "Спутник" находится в селе Натальевка на берегу Таганрогского залива. Здесь уже разместилась многодетная семья Анастасии и Ярослава.
"Встретили нас хорошо. Пока не знаем, что делать дальше", - рассказала РИА Новости Анастасия.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Опубликовано: Ольга Фомченкова