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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773758044.html
Беженцы из ДНР рассказали об очередях на КПП в Россию
Беженцы из ДНР рассказали об очередях на КПП в Россию - РИА Новости, 19.02.2022
Беженцы из ДНР рассказали об очередях на КПП в Россию
Беженцы из самопровозглашенной ДНР рассказали РИА Новости, что на пропускном пункте в Россию очень много людей, поэтому процесс досмотра очень долгий, ночью... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T12:52
2022-02-19T12:52
обострение ситуации в днр и лнр
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СЕЛО НАТАЛЬЕВКА (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 19 фев - РИА Новости. Беженцы из самопровозглашенной ДНР рассказали РИА Новости, что на пропускном пункте в Россию очень много людей, поэтому процесс досмотра очень долгий, ночью возникали очереди, но пограничники вели себя корректно.По словам жительницы села Старобешево Натальи Александровны, когда звуки взрывов стали раздаваться рядом с ее домом, она вместе с племянницей и двумя внучками быстро села в машину и поехала в Россию."Ночь протолклись, народу очень много на пункте, очередь, но с нами нормально обращались. С детьми было очень тяжело, конечно. Мы просто сами приехали в лагерь "Спутник". Вот ждём заселения", - сказала она.Лагерь "Спутник" находится в селе Натальевка на берегу Таганрогского залива. Здесь уже разместилась многодетная семья Анастасии и Ярослава."Встретили нас хорошо. Пока не знаем, что делать дальше", - рассказала РИА Новости Анастасия.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773734965.html
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общество, россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика
12:52 19.02.2022
 
Беженцы из ДНР рассказали об очередях на КПП в Россию

Беженцы из ДНР рассказали о большой очереди на КПП в Россию из-за досмотра

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкАвтобусы на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области
Автобусы на контрольно-пропускном пункте Матвеев Курган в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Автобусы на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области
Читать ria.ru в
СЕЛО НАТАЛЬЕВКА (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 19 фев - РИА Новости. Беженцы из самопровозглашенной ДНР рассказали РИА Новости, что на пропускном пункте в Россию очень много людей, поэтому процесс досмотра очень долгий, ночью возникали очереди, но пограничники вели себя корректно.
По словам жительницы села Старобешево Натальи Александровны, когда звуки взрывов стали раздаваться рядом с ее домом, она вместе с племянницей и двумя внучками быстро села в машину и поехала в Россию.
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"Ночь протолклись, народу очень много на пункте, очередь, но с нами нормально обращались. С детьми было очень тяжело, конечно. Мы просто сами приехали в лагерь "Спутник". Вот ждём заселения", - сказала она.
Лагерь "Спутник" находится в селе Натальевка на берегу Таганрогского залива. Здесь уже разместилась многодетная семья Анастасии и Ярослава.
"Встретили нас хорошо. Пока не знаем, что делать дальше", - рассказала РИА Новости Анастасия.
С вниманием – беженцы из ДНР рассказали, как их встретили в России - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
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Беженка из ДНР рассказала о первой ночи в России
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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