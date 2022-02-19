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Кубань готова принять и разместить беженцев из ДНР и ЛНР

Кубань готова принять и разместить беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022

Кубань готова принять и разместить беженцев из ДНР и ЛНР

Краснодарский край готов принять и разместить беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, жители с сопереживанием относятся к беде, заявил губернатор региона... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T11:57

2022-02-19T11:57

2022-02-19T11:59

обострение ситуации в днр и лнр

общество

донбасс

эвакуация жителей днр и лнр в россию

краснодарский край

вениамин кондратьев

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Краснодарский край готов принять и разместить беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, жители с сопереживанием относятся к беде, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. По данным МЧС РФ, еще ряд регионов, в том числе Краснодарский край, готовы разместить беженцев."Жители Кубани, всего Краснодарского края с сопереживанием и сочувствием относятся к беде жителей ЛНР и ДНР, которая заставила их стать беженцами и искать прибежище в России. Краснодарский край со всем кубанским радушием и гостеприимством готов принять и разместить беженцев из этих республик в нашем регионе, оказать им всяческую поддержку", - написал Кондратьев в Telegram.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, краснодарский край, вениамин кондратьев