https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773748786.html
Кубань готова принять и разместить беженцев из ДНР и ЛНР
Кубань готова принять и разместить беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022
Кубань готова принять и разместить беженцев из ДНР и ЛНР
Краснодарский край готов принять и разместить беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, жители с сопереживанием относятся к беде, заявил губернатор региона... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:57
2022-02-19T11:57
2022-02-19T11:59
обострение ситуации в днр и лнр
общество
донбасс
эвакуация жителей днр и лнр в россию
краснодарский край
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Краснодарский край готов принять и разместить беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, жители с сопереживанием относятся к беде, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. По данным МЧС РФ, еще ряд регионов, в том числе Краснодарский край, готовы разместить беженцев."Жители Кубани, всего Краснодарского края с сопереживанием и сочувствием относятся к беде жителей ЛНР и ДНР, которая заставила их стать беженцами и искать прибежище в России. Краснодарский край со всем кубанским радушием и гостеприимством готов принять и разместить беженцев из этих республик в нашем регионе, оказать им всяческую поддержку", - написал Кондратьев в Telegram.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, краснодарский край, вениамин кондратьев
11:57 19.02.2022 (обновлено: 11:59 19.02.2022)
Кубань готова принять и разместить беженцев из ДНР и ЛНР
Губернатор Кондратьев: Краснодарский край готов принять и разместить беженцев из ДНР и ЛНР