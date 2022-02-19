https://ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773738585.html
Украинский омбудсмен не увидела необходимости в эвакуации жителей ДНР и ЛНР
Украинский омбудсмен не увидела необходимости в эвакуации жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022
Украинский омбудсмен не увидела необходимости в эвакуации жителей ДНР и ЛНР
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что, по поступающим ней данным из самопровозглашенных республик Донбасса,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T10:59
2022-02-19T10:59
2022-02-19T11:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
украина
людмила денисова
днр
лнр
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КИЕВ, 19 фев – РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что, по поступающим ней данным из самопровозглашенных республик Донбасса, предпосылок для эвакуации оттуда жителей нет.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках."Опрошенные правозащитниками жители ВОТ (временно оккупированных территорий, как называют ДНР и ЛНР в Киеве – ред.) сообщают, что предпосылок для эвакуации нет, ситуация в большинстве городов <…> спокойная и большинство граждан не хочет покидать свои дома", - утверждает Денисова в Telegram.По ее мнению, происходящее может послужить "наращиванию и эскалации вооруженного конфликта". Омбудсмен видит в этом "свидетельства подготовки" к "вторжению" на Украину и просит "отреагировать" мировое сообщество.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, донбасс, украина, людмила денисова, днр, лнр
10:59 19.02.2022 (обновлено: 11:00 19.02.2022)
Украинский омбудсмен не увидела необходимости в эвакуации жителей ДНР и ЛНР
Украинский омбудсмен Денисова не увидела необходимости в эвакуации жителей ДНР и ЛНР
КИЕВ, 19 фев – РИА Новости.
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила
, что, по поступающим ней данным из самопровозглашенных республик Донбасса, предпосылок для эвакуации оттуда жителей нет.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
"Опрошенные правозащитниками жители ВОТ (временно оккупированных территорий, как называют ДНР и ЛНР в Киеве – ред.) сообщают, что предпосылок для эвакуации нет, ситуация в большинстве городов <…> спокойная и большинство граждан не хочет покидать свои дома", - утверждает Денисова в Telegram
.
По ее мнению, происходящее может послужить "наращиванию и эскалации вооруженного конфликта". Омбудсмен видит в этом "свидетельства подготовки" к "вторжению" на Украину и просит "отреагировать" мировое сообщество.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.