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Туризм
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В Турции автобус с туристами попал в ДТП
В Турции автобус с туристами попал в ДТП - РИА Новости, 19.02.2022
В Турции автобус с туристами попал в ДТП
В Турции туристический автобус попал в ДТП, есть погибшие, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T09:58
2022-02-19T16:25
туризм
новости - туризм
турция
конья (провинция)
конья
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АНКАРА, 19 фев — РИА Новости. В Турции туристический автобус попал в ДТП, есть погибшие, сообщили местные СМИ. По данным агентства Анадолу, автобус перевернулся, вылетев с трассы, между населенными пунктами Аксарай и Конья. По предварительной информации, погибли пять человек, 26 получили травмы.Как сообщили РИА Новости в российском посольстве в Анкаре, по предварительным данным, россиян среди жертв нет. "В посольство обращений от граждан России в связи с указанным ДТП не поступало, власти по данному инциденту нас не оповещали", — добавили в дипмиссии.
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турция
конья (провинция)
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новости - туризм, турция, конья (провинция), конья
09:58 19.02.2022 (обновлено: 16:25 19.02.2022)
 
В Турции автобус с туристами попал в ДТП

Посольство в Турции: российских туристов среди пострадавших в ДТП с автобусом в Конье нет

© Depositphotos / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© Depositphotos / everyonensk
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 19 фев — РИА Новости. В Турции туристический автобус попал в ДТП, есть погибшие, сообщили местные СМИ.
По данным агентства Анадолу, автобус перевернулся, вылетев с трассы, между населенными пунктами Аксарай и Конья. По предварительной информации, погибли пять человек, 26 получили травмы.
Как сообщили РИА Новости в российском посольстве в Анкаре, по предварительным данным, россиян среди жертв нет.
"В посольство обращений от граждан России в связи с указанным ДТП не поступало, власти по данному инциденту нас не оповещали", — добавили в дипмиссии.
На месте столкновения пассажирского автобуса с большегрузным автомобилем в провинции Пенджаб, Пакистан - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября 2021, 12:13
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в мире в 2021 году
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ТуризмНовости - ТуризмТурцияКонья (провинция)Конья
 
 
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