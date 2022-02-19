https://ria.ru/20220219/dtp-1773730556.html
В Турции автобус с туристами попал в ДТП
В Турции автобус с туристами попал в ДТП - РИА Новости, 19.02.2022
В Турции автобус с туристами попал в ДТП
В Турции туристический автобус попал в ДТП, есть погибшие, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T09:58
2022-02-19T09:58
2022-02-19T16:25
туризм
новости - туризм
турция
конья (провинция)
конья
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АНКАРА, 19 фев — РИА Новости. В Турции туристический автобус попал в ДТП, есть погибшие, сообщили местные СМИ. По данным агентства Анадолу, автобус перевернулся, вылетев с трассы, между населенными пунктами Аксарай и Конья. По предварительной информации, погибли пять человек, 26 получили травмы.Как сообщили РИА Новости в российском посольстве в Анкаре, по предварительным данным, россиян среди жертв нет. "В посольство обращений от граждан России в связи с указанным ДТП не поступало, власти по данному инциденту нас не оповещали", — добавили в дипмиссии.
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турция
конья (провинция)
конья
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, турция, конья (провинция), конья
09:58 19.02.2022 (обновлено: 16:25 19.02.2022)
В Турции автобус с туристами попал в ДТП
Посольство в Турции: российских туристов среди пострадавших в ДТП с автобусом в Конье нет