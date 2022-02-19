https://ria.ru/20220219/dtp-1773730556.html

В Турции автобус с туристами попал в ДТП

В Турции автобус с туристами попал в ДТП - РИА Новости, 19.02.2022

В Турции автобус с туристами попал в ДТП

В Турции туристический автобус попал в ДТП, есть погибшие, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T09:58

2022-02-19T09:58

2022-02-19T16:25

туризм

новости - туризм

турция

конья (провинция)

конья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_dc9becd4b8d6de5c113630c0486664d5.jpg

АНКАРА, 19 фев — РИА Новости. В Турции туристический автобус попал в ДТП, есть погибшие, сообщили местные СМИ. По данным агентства Анадолу, автобус перевернулся, вылетев с трассы, между населенными пунктами Аксарай и Конья. По предварительной информации, погибли пять человек, 26 получили травмы.Как сообщили РИА Новости в российском посольстве в Анкаре, по предварительным данным, россиян среди жертв нет. "В посольство обращений от граждан России в связи с указанным ДТП не поступало, власти по данному инциденту нас не оповещали", — добавили в дипмиссии.

https://ria.ru/20210913/avarii-1749836161.html

турция

конья (провинция)

конья

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, турция, конья (провинция), конья