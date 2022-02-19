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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773822569.html
Главы МИД G7 заявили, что Россия должна оказать влияние на ДНР и ЛНР
Главы МИД G7 заявили, что Россия должна оказать влияние на ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022
Главы МИД G7 заявили, что Россия должна оказать влияние на ДНР и ЛНР
Главы МИД G7 призвали РФ использовать свое влияние на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы обеспечить "сдержанность и... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:14
2022-02-19T22:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
сергей лавров
денис пушилин
ростовская область
киев
россия
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Главы МИД G7 призвали РФ использовать свое влияние на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы обеспечить "сдержанность и деэскалацию" на фоне принимаемых властями этих регионов мер."Мы особенно обеспокоены из-за мер самопровозглашенных "народных республик", которые нужно воспринимать как подготовку в военной эскалации. Мы обеспокоены, что инсценированные инциденты могут быть использованы как предлог возможной военной эскалации. Россия должна использовать свое влияние на самопровозглашенные республики, чтобы обеспечить сдержанность и деэскалацию", - говорится в заявлении.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, владимир зеленский, сергей лавров, денис пушилин, ростовская область, киев, россия, нато
20:14 19.02.2022 (обновлено: 22:08 19.02.2022)
 
Главы МИД G7 заявили, что Россия должна оказать влияние на ДНР и ЛНР

Главы МИД G7 заявили, что Россия должна оказать влияние на ДНР и ЛНР

© Фото : Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz (gemeinnützige) GmbHОнлайн-сессия Мюнхенской конференции по безопасности
Онлайн-сессия Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© Фото : Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz (gemeinnützige) GmbH
Онлайн-сессия Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Главы МИД G7 призвали РФ использовать свое влияние на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы обеспечить "сдержанность и деэскалацию" на фоне принимаемых властями этих регионов мер.
"Мы особенно обеспокоены из-за мер самопровозглашенных "народных республик", которые нужно воспринимать как подготовку в военной эскалации. Мы обеспокоены, что инсценированные инциденты могут быть использованы как предлог возможной военной эскалации. Россия должна использовать свое влияние на самопровозглашенные республики, чтобы обеспечить сдержанность и деэскалацию", - говорится в заявлении.
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 19:19
Главы МИД G7 выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Украины
Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийСергей ЛавровДенис ПушилинРостовская областьКиевРоссияНАТО
 
 
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