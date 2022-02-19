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Воронежская область может принять жителей ЛНР и ДНР, заявил депутат Госдумы
Воронежская область может принять жителей ЛНР и ДНР, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 19.02.2022
Воронежская область может принять жителей ЛНР и ДНР, заявил депутат Госдумы
Воронежская область готова принять 4,5 тысячи беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в случае необходимости - еще больше людей, заявил депутат Госдумы от... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:49
2022-02-19T14:49
2022-02-19T14:49
обострение ситуации в днр и лнр
общество
владимир зеленский
денис пушилин
александр гусев (государственный служащий)
донецкая народная республика
луганская народная республика
воронеж
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Воронежская область готова принять 4,5 тысячи беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в случае необходимости - еще больше людей, заявил депутат Госдумы от региона Евгений Ревенко ("Единая Россия")."Воронежская область уже готова принять 4,5 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР", - передает слова политика пресс-служба фракции.Как отметил депутат, люди могут быть размещены в детских круглогодичных лагерях, санаториях, базах отдыха, пустующих номерах гостиниц."Сорок пунктов размещений планируется организовать поблизости от крупнейших (в том числе и Воронеж) населенных пунктов области. Питание, а также санитарно-гигиенические средства будут закупаться из средств резервного фонда области", - добавил он.Как сообщил парламентарий, губернатор области Александр Гусев подтвердил, что в случае необходимости регион сможет разместить еще больше людей - в том числе, в семьях.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир зеленский, денис пушилин, александр гусев (государственный служащий), донецкая народная республика, луганская народная республика, воронеж, ситуация в днр и лнр, евгений ревенко
Воронежская область может принять жителей ЛНР и ДНР, заявил депутат Госдумы
Депутат Госдумы Ревенко: Воронежская область может принять 4,5 тысячи беженцев из Донбасса