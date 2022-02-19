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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773776814.html
Воронежская область может принять жителей ЛНР и ДНР, заявил депутат Госдумы
Воронежская область может принять жителей ЛНР и ДНР, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 19.02.2022
Воронежская область может принять жителей ЛНР и ДНР, заявил депутат Госдумы
Воронежская область готова принять 4,5 тысячи беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в случае необходимости - еще больше людей, заявил депутат Госдумы от... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:49
2022-02-19T14:49
обострение ситуации в днр и лнр
общество
владимир зеленский
денис пушилин
александр гусев (государственный служащий)
донецкая народная республика
луганская народная республика
воронеж
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Воронежская область готова принять 4,5 тысячи беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в случае необходимости - еще больше людей, заявил депутат Госдумы от региона Евгений Ревенко ("Единая Россия")."Воронежская область уже готова принять 4,5 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР", - передает слова политика пресс-служба фракции.Как отметил депутат, люди могут быть размещены в детских круглогодичных лагерях, санаториях, базах отдыха, пустующих номерах гостиниц."Сорок пунктов размещений планируется организовать поблизости от крупнейших (в том числе и Воронеж) населенных пунктов области. Питание, а также санитарно-гигиенические средства будут закупаться из средств резервного фонда области", - добавил он.Как сообщил парламентарий, губернатор области Александр Гусев подтвердил, что в случае необходимости регион сможет разместить еще больше людей - в том числе, в семьях.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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общество, владимир зеленский, денис пушилин, александр гусев (государственный служащий), донецкая народная республика, луганская народная республика, воронеж, ситуация в днр и лнр, евгений ревенко
14:49 19.02.2022
 
Воронежская область может принять жителей ЛНР и ДНР, заявил депутат Госдумы

Депутат Госдумы Ревенко: Воронежская область может принять 4,5 тысячи беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Сергей БатуринЭвакуация беженцев с территории ДНР
Эвакуация беженцев с территории ДНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Эвакуация беженцев с территории ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Воронежская область готова принять 4,5 тысячи беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в случае необходимости - еще больше людей, заявил депутат Госдумы от региона Евгений Ревенко ("Единая Россия").
"Воронежская область уже готова принять 4,5 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР", - передает слова политика пресс-служба фракции.
Эвакуация беженцев с территории ДНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Ростовская область планирует принять до 900 тысяч беженцев из Донбасса
Как отметил депутат, люди могут быть размещены в детских круглогодичных лагерях, санаториях, базах отдыха, пустующих номерах гостиниц.
"Сорок пунктов размещений планируется организовать поблизости от крупнейших (в том числе и Воронеж) населенных пунктов области. Питание, а также санитарно-гигиенические средства будут закупаться из средств резервного фонда области", - добавил он.
Как сообщил парламентарий, губернатор области Александр Гусев подтвердил, что в случае необходимости регион сможет разместить еще больше людей - в том числе, в семьях.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоВладимир ЗеленскийДенис ПушилинАлександр Гусев (государственный служащий)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВоронежСитуация в ДНР и ЛНРЕвгений Ревенко
 
 
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