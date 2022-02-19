https://ria.ru/20220219/donbass-1773776814.html

Воронежская область может принять жителей ЛНР и ДНР, заявил депутат Госдумы

Воронежская область может принять жителей ЛНР и ДНР, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 19.02.2022

Воронежская область может принять жителей ЛНР и ДНР, заявил депутат Госдумы

Воронежская область готова принять 4,5 тысячи беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в случае необходимости - еще больше людей, заявил депутат Госдумы от... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:49

2022-02-19T14:49

2022-02-19T14:49

обострение ситуации в днр и лнр

общество

владимир зеленский

денис пушилин

александр гусев (государственный служащий)

донецкая народная республика

луганская народная республика

воронеж

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Воронежская область готова принять 4,5 тысячи беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в случае необходимости - еще больше людей, заявил депутат Госдумы от региона Евгений Ревенко ("Единая Россия")."Воронежская область уже готова принять 4,5 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР", - передает слова политика пресс-служба фракции.Как отметил депутат, люди могут быть размещены в детских круглогодичных лагерях, санаториях, базах отдыха, пустующих номерах гостиниц."Сорок пунктов размещений планируется организовать поблизости от крупнейших (в том числе и Воронеж) населенных пунктов области. Питание, а также санитарно-гигиенические средства будут закупаться из средств резервного фонда области", - добавил он.Как сообщил парламентарий, губернатор области Александр Гусев подтвердил, что в случае необходимости регион сможет разместить еще больше людей - в том числе, в семьях.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

воронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир зеленский, денис пушилин, александр гусев (государственный служащий), донецкая народная республика, луганская народная республика, воронеж, ситуация в днр и лнр, евгений ревенко