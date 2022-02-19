https://ria.ru/20220219/donbass-1773770444.html

Украинские силовики обвинили ДНР в стрельбе по своим

Украинские силовики обвинили ДНР в стрельбе по своим - РИА Новости, 19.02.2022

Украинские силовики обвинили ДНР в стрельбе по своим

Киевские силовики на фоне многочисленных сообщений самопровозглашенных республик Донбасса об обстрелах со стороны ВСУ обвинили ДНР в стрельбе по своим, не... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:14

2022-02-19T14:14

2022-02-19T14:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

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КИЕВ, 19 фев – РИА Новости. Киевские силовики на фоне многочисленных сообщений самопровозглашенных республик Донбасса об обстрелах со стороны ВСУ обвинили ДНР в стрельбе по своим, не приведя никаких доказательств.По их данным, "сегодня с целью обвинения украинских войск в использовании тяжелого вооружения" и создания картинки для российских СМИ боевики "открыли огонь из тяжелых вооружений по собственным позициям в районе населенного пункта Пикузы", говорится в сообщении в Facebook оперативно-тактической группировки "Восток".Отмечается, что все началось с обстрела позиций украинских военных в 4.00 (5.00 мск) в районе населенного пункта Водяное с направления населенного пункта Заиченко."По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населённого пункта Пикузы", - добавили силовики.В четверг украинские военные заявили о резком росте числа нарушений режима тишина в Донбассе, за сутки зафиксировали 60 нарушений, двое силовиков и двое гражданских были ранены. В частности, военные заявили об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской, снаряды попали в здание детского сада, в результате чего трое сотрудников получили контузии. СБ Украины возбудила уголовное дело по статье "теракт". В четверг, по данным ВС Украины, также был совершен еще один обстрел, в этот раз пострадал поселок Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом повреждено здание местной школы. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу потребовала созвать внеочередное заседание.Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики резко увеличили количество обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/dnr-1773755884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина