Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773770444.html
Украинские силовики обвинили ДНР в стрельбе по своим
Украинские силовики обвинили ДНР в стрельбе по своим - РИА Новости, 19.02.2022
Украинские силовики обвинили ДНР в стрельбе по своим
Киевские силовики на фоне многочисленных сообщений самопровозглашенных республик Донбасса об обстрелах со стороны ВСУ обвинили ДНР в стрельбе по своим, не... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:14
2022-02-19T14:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773675399_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_6d1b5c54319b3f653799f951db72146d.jpg
КИЕВ, 19 фев – РИА Новости. Киевские силовики на фоне многочисленных сообщений самопровозглашенных республик Донбасса об обстрелах со стороны ВСУ обвинили ДНР в стрельбе по своим, не приведя никаких доказательств.По их данным, "сегодня с целью обвинения украинских войск в использовании тяжелого вооружения" и создания картинки для российских СМИ боевики "открыли огонь из тяжелых вооружений по собственным позициям в районе населенного пункта Пикузы", говорится в сообщении в Facebook оперативно-тактической группировки "Восток".Отмечается, что все началось с обстрела позиций украинских военных в 4.00 (5.00 мск) в районе населенного пункта Водяное с направления населенного пункта Заиченко."По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населённого пункта Пикузы", - добавили силовики.В четверг украинские военные заявили о резком росте числа нарушений режима тишина в Донбассе, за сутки зафиксировали 60 нарушений, двое силовиков и двое гражданских были ранены. В частности, военные заявили об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской, снаряды попали в здание детского сада, в результате чего трое сотрудников получили контузии. СБ Украины возбудила уголовное дело по статье "теракт". В четверг, по данным ВС Украины, также был совершен еще один обстрел, в этот раз пострадал поселок Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом повреждено здание местной школы. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу потребовала созвать внеочередное заседание.Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики резко увеличили количество обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/dnr-1773755884.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773675399_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_42092fb34da08b028b608103af93fcd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
14:14 19.02.2022
 
Украинские силовики обвинили ДНР в стрельбе по своим

Украинские силовики обвинили ДНР в стрельбе по своим, не приведя никаких доказательств

© Aleksey FilippovУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© Aleksey Filippov
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 фев – РИА Новости. Киевские силовики на фоне многочисленных сообщений самопровозглашенных республик Донбасса об обстрелах со стороны ВСУ обвинили ДНР в стрельбе по своим, не приведя никаких доказательств.
По их данным, "сегодня с целью обвинения украинских войск в использовании тяжелого вооружения" и создания картинки для российских СМИ боевики "открыли огонь из тяжелых вооружений по собственным позициям в районе населенного пункта Пикузы", говорится в сообщении в Facebook оперативно-тактической группировки "Восток".
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 12:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили о применении ВСУ запрещенных крупнокалиберных мин
Отмечается, что все началось с обстрела позиций украинских военных в 4.00 (5.00 мск) в районе населенного пункта Водяное с направления населенного пункта Заиченко.
"По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населённого пункта Пикузы", - добавили силовики.
В четверг украинские военные заявили о резком росте числа нарушений режима тишина в Донбассе, за сутки зафиксировали 60 нарушений, двое силовиков и двое гражданских были ранены. В частности, военные заявили об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской, снаряды попали в здание детского сада, в результате чего трое сотрудников получили контузии. СБ Украины возбудила уголовное дело по статье "теракт". В четверг, по данным ВС Украины, также был совершен еще один обстрел, в этот раз пострадал поселок Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом повреждено здание местной школы. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу потребовала созвать внеочередное заседание.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики резко увеличили количество обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала