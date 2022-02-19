Украинские силовики обвинили ДНР в стрельбе по своим
Украинские силовики обвинили ДНР в стрельбе по своим, не приведя никаких доказательств
© Aleksey FilippovУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© Aleksey Filippov
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
КИЕВ, 19 фев – РИА Новости. Киевские силовики на фоне многочисленных сообщений самопровозглашенных республик Донбасса об обстрелах со стороны ВСУ обвинили ДНР в стрельбе по своим, не приведя никаких доказательств.
По их данным, "сегодня с целью обвинения украинских войск в использовании тяжелого вооружения" и создания картинки для российских СМИ боевики "открыли огонь из тяжелых вооружений по собственным позициям в районе населенного пункта Пикузы", говорится в сообщении в Facebook оперативно-тактической группировки "Восток".
Отмечается, что все началось с обстрела позиций украинских военных в 4.00 (5.00 мск) в районе населенного пункта Водяное с направления населенного пункта Заиченко.
"По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населённого пункта Пикузы", - добавили силовики.
В четверг украинские военные заявили о резком росте числа нарушений режима тишина в Донбассе, за сутки зафиксировали 60 нарушений, двое силовиков и двое гражданских были ранены. В частности, военные заявили об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской, снаряды попали в здание детского сада, в результате чего трое сотрудников получили контузии. СБ Украины возбудила уголовное дело по статье "теракт". В четверг, по данным ВС Украины, также был совершен еще один обстрел, в этот раз пострадал поселок Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом повреждено здание местной школы. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу потребовала созвать внеочередное заседание.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики резко увеличили количество обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Опубликовано: Ольга Фомченкова