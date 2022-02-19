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В ДНР заявили об еще трех обстрелах со стороны украинских силовиков

В ДНР заявили об еще трех обстрелах со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 19.02.2022

В ДНР заявили об еще трех обстрелах со стороны украинских силовиков

Украинские силовики совершили ещё три обстрела в Донбассе, в том числе по Донецку, следует из заявления представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T13:31

2022-02-19T13:31

2022-02-19T13:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики совершили ещё три обстрела в Донбассе, в том числе по Донецку, следует из заявления представительства ДНР в СЦКК.Отмечается, что десять мин было выпущено по населенным пунктам Новогнатовка и Коммунаровка орудиями с запрещенным калибром 120 миллиметров. 14 снарядов выпущено украинскими силовиками по пунктам Лебединское и Дзержинское и еще шесть мин выпущено по пункту Марьинка и городу Донецк.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), донбасс, сцкк