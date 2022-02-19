https://ria.ru/20220219/donbass-1773752416.html

В ДНР приостановили работу учебных заведений

В ДНР приостановили работу учебных заведений - РИА Новости, 19.02.2022

В ДНР приостановили работу учебных заведений

Учебный процесс во всех образовательных и научных организациях приостановлен на территории Донецкой народной республики в связи с обострением ситуации в... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T12:16

2022-02-19T12:16

2022-02-19T12:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донбасс

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Учебный процесс во всех образовательных и научных организациях приостановлен на территории Донецкой народной республики в связи с обострением ситуации в Донбассе, говорится в приказе министерства образования ДНР.Ранее глава минобразования ЛНР Андрей Лустенко заявил о приостановке учебного процесса в республике.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донбасс