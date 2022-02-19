https://ria.ru/20220219/donbass-1773752416.html
В ДНР приостановили работу учебных заведений
В ДНР приостановили работу учебных заведений - РИА Новости, 19.02.2022
В ДНР приостановили работу учебных заведений
Учебный процесс во всех образовательных и научных организациях приостановлен на территории Донецкой народной республики в связи с обострением ситуации в... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T12:16
2022-02-19T12:16
2022-02-19T12:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донбасс
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Учебный процесс во всех образовательных и научных организациях приостановлен на территории Донецкой народной республики в связи с обострением ситуации в Донбассе, говорится в приказе министерства образования ДНР.Ранее глава минобразования ЛНР Андрей Лустенко заявил о приостановке учебного процесса в республике.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донбасс
В ДНР приостановили работу учебных заведений
Обучение в школах и вузах ДНР приостановили из-за обострения ситуации в Донбассе