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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773752416.html
В ДНР приостановили работу учебных заведений
В ДНР приостановили работу учебных заведений - РИА Новости, 19.02.2022
В ДНР приостановили работу учебных заведений
Учебный процесс во всех образовательных и научных организациях приостановлен на территории Донецкой народной республики в связи с обострением ситуации в... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T12:16
2022-02-19T12:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донбасс
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Учебный процесс во всех образовательных и научных организациях приостановлен на территории Донецкой народной республики в связи с обострением ситуации в Донбассе, говорится в приказе министерства образования ДНР.Ранее глава минобразования ЛНР Андрей Лустенко заявил о приостановке учебного процесса в республике.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донбасс
12:16 19.02.2022
 
В ДНР приостановили работу учебных заведений

Обучение в школах и вузах ДНР приостановили из-за обострения ситуации в Донбассе

© REUTERS / Alexander ErmochenkoЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Учебный процесс во всех образовательных и научных организациях приостановлен на территории Донецкой народной республики в связи с обострением ситуации в Донбассе, говорится в приказе министерства образования ДНР.

"Приостановить образовательный процесс во всех образовательных и научных организациях с 19 февраля 2022 года до особого распоряжения", - говорится в приказе.

Ранее глава минобразования ЛНР Андрей Лустенко заявил о приостановке учебного процесса в республике.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюДонбасс
 
 
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