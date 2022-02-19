11:53 19.02.2022 (обновлено: 11:54 19.02.2022)
Власти Горловки призвали мужчин приходить в пункты выдачи повесток
Глава администрации Горловки Приходько призвал мужчин приходить в пункты выдачи повесток
Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Все жители мужского пола призывного возраста Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике с субботы могут приходить в пункты выдачи повесток, следует из заявления главы администрации города Ивана Приходько.
В субботу глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о проведении в самопровозглашенной республике всеобщей мобилизации. Глава ДНР Денис Пушилин также заявил о подписании аналогичного указа.
"Уважаемые горловчане, в соответствии с указом главы Донецкой народной республики о начале всеобщей военной мобилизации в связи с масштабными обстрелами Украиной территории ДНР сообщаю, что с сегодняшнего дня все жители Горловки мужского пола призывного возраста, способные встать с оружием в руках на защиту Отчизны, на защиту своих семей и домов, могут прибыть в пункты выдачи повесток", - говорится в заявлении. В администрации города призвали "не оставаться в стороне в сложное и опасное для города и республики время".
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Опубликовано: Ольга Фомченкова