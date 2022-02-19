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Власти Горловки призвали мужчин приходить в пункты выдачи повесток

Власти Горловки призвали мужчин приходить в пункты выдачи повесток - РИА Новости, 19.02.2022

Власти Горловки призвали мужчин приходить в пункты выдачи повесток

Все жители мужского пола призывного возраста Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике с субботы могут приходить в пункты выдачи повесток,... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T11:53

2022-02-19T11:53

2022-02-19T11:54

обострение ситуации в днр и лнр

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донбасс

иван приходько

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Все жители мужского пола призывного возраста Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике с субботы могут приходить в пункты выдачи повесток, следует из заявления главы администрации города Ивана Приходько.В субботу глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о проведении в самопровозглашенной республике всеобщей мобилизации. Глава ДНР Денис Пушилин также заявил о подписании аналогичного указа."Уважаемые горловчане, в соответствии с указом главы Донецкой народной республики о начале всеобщей военной мобилизации в связи с масштабными обстрелами Украиной территории ДНР сообщаю, что с сегодняшнего дня все жители Горловки мужского пола призывного возраста, способные встать с оружием в руках на защиту Отчизны, на защиту своих семей и домов, могут прибыть в пункты выдачи повесток", - говорится в заявлении. В администрации города призвали "не оставаться в стороне в сложное и опасное для города и республики время".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, горловка, донбасс, иван приходько