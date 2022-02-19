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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/donbass-1773747686.html
Власти Горловки призвали мужчин приходить в пункты выдачи повесток
Власти Горловки призвали мужчин приходить в пункты выдачи повесток - РИА Новости, 19.02.2022
Власти Горловки призвали мужчин приходить в пункты выдачи повесток
Все жители мужского пола призывного возраста Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике с субботы могут приходить в пункты выдачи повесток,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:53
2022-02-19T11:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
горловка
донбасс
иван приходько
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Все жители мужского пола призывного возраста Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике с субботы могут приходить в пункты выдачи повесток, следует из заявления главы администрации города Ивана Приходько.В субботу глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о проведении в самопровозглашенной республике всеобщей мобилизации. Глава ДНР Денис Пушилин также заявил о подписании аналогичного указа."Уважаемые горловчане, в соответствии с указом главы Донецкой народной республики о начале всеобщей военной мобилизации в связи с масштабными обстрелами Украиной территории ДНР сообщаю, что с сегодняшнего дня все жители Горловки мужского пола призывного возраста, способные встать с оружием в руках на защиту Отчизны, на защиту своих семей и домов, могут прибыть в пункты выдачи повесток", - говорится в заявлении. В администрации города призвали "не оставаться в стороне в сложное и опасное для города и республики время".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, горловка, донбасс, иван приходько
11:53 19.02.2022 (обновлено: 11:54 19.02.2022)
 
Власти Горловки призвали мужчин приходить в пункты выдачи повесток

Глава администрации Горловки Приходько призвал мужчин приходить в пункты выдачи повесток

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Все жители мужского пола призывного возраста Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике с субботы могут приходить в пункты выдачи повесток, следует из заявления главы администрации города Ивана Приходько.
В субботу глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о проведении в самопровозглашенной республике всеобщей мобилизации. Глава ДНР Денис Пушилин также заявил о подписании аналогичного указа.
"Уважаемые горловчане, в соответствии с указом главы Донецкой народной республики о начале всеобщей военной мобилизации в связи с масштабными обстрелами Украиной территории ДНР сообщаю, что с сегодняшнего дня все жители Горловки мужского пола призывного возраста, способные встать с оружием в руках на защиту Отчизны, на защиту своих семей и домов, могут прибыть в пункты выдачи повесток", - говорится в заявлении. В администрации города призвали "не оставаться в стороне в сложное и опасное для города и республики время".
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДонбассИван Приходько
 
 
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