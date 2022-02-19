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Украинские силовики обстреляли населенный пункт Коминтерново в ДНР

Украинские силовики обстреляли населенный пункт Коминтерново в ДНР - РИА Новости, 19.02.2022

Украинские силовики обстреляли населенный пункт Коминтерново в ДНР

Украинские силовики в субботу утром обстреляли населенные пункты в самопровозглашенной ДНР, в том числе Коминтерново, применялись, в частности, запрещенные... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T11:42

2022-02-19T11:42

2022-02-19T12:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики в субботу утром обстреляли населенные пункты в самопровозглашенной ДНР, в том числе Коминтерново, применялись, в частности, запрещенные Минскими соглашениями крупнокалиберные снаряды, сообщает представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщается в Telegram СЦКК, в 10.05 из Талаковки выпустили 16 снарядов калибром 122 мм по Коминтерново.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, вооруженные силы украины