11:42 19.02.2022 (обновлено: 12:07 19.02.2022)
Украинские силовики обстреляли населенный пункт Коминтерново в ДНР
СЦКК ДНР: силовики выпустили 16 снарядов калибром 122 мм из Талаковки по Коминтерново
© Aleksey FilippovУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© Aleksey Filippov
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики в субботу утром обстреляли населенные пункты в самопровозглашенной ДНР, в том числе Коминтерново, применялись, в частности, запрещенные Минскими соглашениями крупнокалиберные снаряды, сообщает представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщается в Telegram СЦКК, в 10.05 из Талаковки выпустили 16 снарядов калибром 122 мм по Коминтерново.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Опубликовано: Ольга Фомченкова