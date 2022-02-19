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Басурин: ВСУ стягивают на Горловском направлении артиллерийские системы

Басурин: ВСУ стягивают на Горловском направлении артиллерийские системы - РИА Новости, 19.02.2022

Басурин: ВСУ стягивают на Горловском направлении артиллерийские системы

Украинские силовики стягивают на Горловском направлении артиллерийские системы, сказал журналистам официальный представитель Народной милиции... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T11:38

2022-02-19T11:38

2022-02-19T11:38

обострение ситуации в днр и лнр

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эдуард басурин

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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики стягивают на Горловском направлении артиллерийские системы, сказал журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."На Горловском направлении противник стягивает артиллерийские системы, осуществляет подвоз боеприпасов", - сказал Басурин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донбасс

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, донбасс, эдуард басурин