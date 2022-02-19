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Басурин: ВСУ стягивают на Горловском направлении артиллерийские системы
Басурин: ВСУ стягивают на Горловском направлении артиллерийские системы - РИА Новости, 19.02.2022
Басурин: ВСУ стягивают на Горловском направлении артиллерийские системы
Украинские силовики стягивают на Горловском направлении артиллерийские системы, сказал журналистам официальный представитель Народной милиции... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:38
2022-02-19T11:38
2022-02-19T11:38
обострение ситуации в днр и лнр
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донбасс
эдуард басурин
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики стягивают на Горловском направлении артиллерийские системы, сказал журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."На Горловском направлении противник стягивает артиллерийские системы, осуществляет подвоз боеприпасов", - сказал Басурин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, донбасс, эдуард басурин
Басурин: ВСУ стягивают на Горловском направлении артиллерийские системы
Представитель Народной милиции ДНР Басурин: ВСУ стягивают артиллерию под Горловкой