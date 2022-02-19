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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Басурин: ВСУ стягивают на Горловском направлении артиллерийские системы
Басурин: ВСУ стягивают на Горловском направлении артиллерийские системы - РИА Новости, 19.02.2022
Басурин: ВСУ стягивают на Горловском направлении артиллерийские системы
Украинские силовики стягивают на Горловском направлении артиллерийские системы, сказал журналистам официальный представитель Народной милиции... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:38
2022-02-19T11:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
донбасс
эдуард басурин
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики стягивают на Горловском направлении артиллерийские системы, сказал журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."На Горловском направлении противник стягивает артиллерийские системы, осуществляет подвоз боеприпасов", - сказал Басурин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, днр, донбасс, эдуард басурин
11:38 19.02.2022
 
Басурин: ВСУ стягивают на Горловском направлении артиллерийские системы

Представитель Народной милиции ДНР Басурин: ВСУ стягивают артиллерию под Горловкой

© REUTERS / Ukrainian Armed ForcesВоеннослужащие ВСУ в Донецкой области
Военнослужащие ВСУ в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Armed Forces
Военнослужащие ВСУ в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики стягивают на Горловском направлении артиллерийские системы, сказал журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"На Горловском направлении противник стягивает артиллерийские системы, осуществляет подвоз боеприпасов", - сказал Басурин.
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРДонбассЭдуард Басурин
 
 
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